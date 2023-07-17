"ХБ Торсхавн"

Клуб относится к лучшим на своих островах. Он 24 раза заканчивал сезон чемпионом и 28 раз поднимал национальный кубок. Но все эти успехи обрываются 2020-м годом, после которого "Havnar Bóltfelag" отошел немного в тень. Прошлый сезон он закончил на 3-м месте, да и сейчас максимум борется с соседом, "Б-36", за вице-чемпионство - на большее "КИ Клаксвик" с его прекрасными показателями никому не оставляет шансов. Так что можно сосредоточиться на Лиге конференций, где островитяне хотя бы не выглядят безнадежно. Они в 2021-м году выдали победы над "Будучностью" в обоих поединках, после чего дома оформили 1-0 с "Маккаби" (правда, унизительно получив в Хайфе 2-7) и, с 2022-м, с "Ньютауном". На таком фоне 0-0 с ирландцами на прошлой неделе стали явной неудачей, пусть и пока что не роковой.

Статистика личных встреч

Клубы не задерживаются в еврокубках, хотя часто стартуют в них. Так что не удивительно, что на прошлой неделе они провели первый очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы практически уверены в победе хозяев. Но все равно игра не получится зрелищной - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).