Прогноз на матч Дерри Сити - ХБ Торсхавн 20 июля 2023 года
20 июля на "Брендивелл Стэдиум" (Дерри) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Дерри Сити" сыграет против "ХБ Торсхавн". Поединок начнется в 20:45 по европейскому времени.
"Дерри Сити"
Команда представляет из себя не уникальный, но довольно редкий пример того, что коллектив, реально базирующийся в одном регионе, выступает в чемпионате соседней страны. Впрочем, тут секрет прост: клуб из города в Северной Ирландии играет в Премьершипе республиканской. Получается неплохо: "кондитеры" и чемпионами были, а в 2022-м взяли и очередной уже кубок, и 2-е место. Сейчас позиция практически сохранена: снова за спиной у "Шемрок Роверс", но перед остальными. Правда, на этот раз свою позицию пока что делят с "Сент-Патрикс" - аукается слабое прохождение летнего отрезка. Не лучшие позиции для старта в еврокубках, где "красно-белая армия" по-ирландски скромна и, как правило, вылетала от 1-го противника. В этом контексте 0-0 на Фарерах безусловно стало успехом.
"ХБ Торсхавн"
Клуб относится к лучшим на своих островах. Он 24 раза заканчивал сезон чемпионом и 28 раз поднимал национальный кубок. Но все эти успехи обрываются 2020-м годом, после которого "Havnar Bóltfelag" отошел немного в тень. Прошлый сезон он закончил на 3-м месте, да и сейчас максимум борется с соседом, "Б-36", за вице-чемпионство - на большее "КИ Клаксвик" с его прекрасными показателями никому не оставляет шансов. Так что можно сосредоточиться на Лиге конференций, где островитяне хотя бы не выглядят безнадежно. Они в 2021-м году выдали победы над "Будучностью" в обоих поединках, после чего дома оформили 1-0 с "Маккаби" (правда, унизительно получив в Хайфе 2-7) и, с 2022-м, с "Ньютауном". На таком фоне 0-0 с ирландцами на прошлой неделе стали явной неудачей, пусть и пока что не роковой.
Статистика личных встреч
Клубы не задерживаются в еврокубках, хотя часто стартуют в них. Так что не удивительно, что на прошлой неделе они провели первый очный поединок.
Прогноз
Букмекерские конторы практически уверены в победе хозяев. Но все равно игра не получится зрелищной - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,66).
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