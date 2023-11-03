Прогноз на матч Денвер Наггетс — Даллас Маверикс 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 225 Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится матч между Денвером и Далласом. Встреча пройдет на Ball Arena в ночь на 4 ноября. Начало игры запланировано на 03:00 по центральноевропейскому времени.

Денвер Наггетс

В последние годы Наггетс стабильно выступают в плей-офф и являются действующими чемпионами НБА. В составе выделю двух главных звезд — Николу Йокича и Джамала Мюррея.

Команда сверхуверенно начала новый сезон. Денвер победил Лейкерс, Мемфис, Юту и Оклахому в стартовых матчах чемпионата. Из неудая лишь крайний матч против Миннесоты. Йокич набирает по 26 очков в среднем за игру, а также делает 12 подборов, что соответствует уровню топового игрока команды. К слову, Мюррей лучший ассистент команды — отдает по 8 передач за игру. Также стоит отметить, что Денвер лучшая команда лиги по проценту попадания с игры.

Даллас Маверикс

Новый сезон начался для Маверикс очень успешно. Команда справилась с Бруклином и Сан-Антонио в стартовых матчах регулярки, а затем были повержены Мемфис и Чикаго. Даллас на данный момент возглавляет Западную конференцию.

Маверикс набирают в среднем 123 очка за игру, что является вторым показателем в лиге. Ударно начал сезон и лидер Далласа Лука Дончич. Словенский баскетболист лучший в своей команде по всем основным показателям — 33.8 очков, 9.8 передач и 10.5 пдборов в среднем за игру. К слову, под вопросом участие в игре Кайри Ирвинга.

Прогноз

В очных поединках команды выглядят равными соперниками в последнее время и добились одинакового числа побед. Ожидаем интересного поединка, а ставить предлагаю на Тотал Больше 225.

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