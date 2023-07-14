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Прогноз на матч чемпионата Бразилии Сан-Паулу - Сантос 16 июля 2023 года

Прогноз на матч чемпионата Бразилии Сан-Паулу - Сантос 16 июля 2023 года
Сан-Паулу Сан-Паулу
Серия A Бразилия 16 июл 2023, 15:00 Сан-Паулу - Сантос
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- : -
Бразилия,
Сантос Сантос
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
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100%
1хБет 4.50
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Матч 15-го тура бразильской Серии А между «Сан-Паулу» и «Сантосом» состоится 16 июля и начнется в 20:00 по европейскому времени на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.

«Сан-Паулу»

На данный момент коллектив занимает восьмое место в турнирной таблице с 22 очками,

В составе «Сан-Паулу» есть большие проблемы. В следующей игре им не помогут Алан Франко, Игор Винисиус, Лукас Бералдо, Джулиано Галоппо, Микель Араухо, Талес Коста, Эрисон и Лусиано.

«Сантос»

Команда находится на 13-й строчке и имеет в своем активе на шесть баллов меньше, чем их соперник по следующему матчу.

«Сантоса» следующую игру первенства точно пропустят Жоау Пауло и Фелипе Жонатан.

История противостояния

За последние годы «Сан-Паулу» и «Сантос» сыграли 28 матчей друг против друга. В очных противостояниях «Сан-Паулу» одержал 10 побед, также было шесть ничьих и 12 побед «Сантоса».

В прошлом сезоне «Сан-Паулу» выиграл две встречи, а «Сантос» победил один раз.

В 12 последних встречах было зафиксировано семь матчей, в которых проходила ставка “обе забью”. Еще семь матчей завершились с тремя и более голами. В трех из четырех последних матчей «Сан-Паулу» с «Сантосом» была высокая результативность.

По версии букмекеров, «Сан-Паулу» является фаворитом матча. В последних четырех официальных матчах добыли три победы при одном поражении. Интересно, что за пять матчей они пропустили всего один гол и имеют серию из четырех матчей без пропущенных голов.

«Сантос» победил в предыдущем матче после серии из 12 неудачных игр. До этого команда сыграла вничью пять раз и проиграла семь раз.

Прогноз на матч

Очевидной является ставка на победу хозяев поля. Мы же предлагаем поставить на то, что обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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