Прогноз на матч чемпионата Бразилии Гремио - Атлетико Минейро 23 июля 2023 года
В ночь на 23 июля в Бразилии состоится матч национального первенства, в котором сыграют Гремио и Атлетико Минейро.
Гремио
Эту команду по праву считают фаворитом данного противостояния, так как в этом сезоне Гремио выступает выше всех похвал. В данный момент коллектив располагается на третьем месте турнирной таблицы, несмотря на поражение от лидирующего Ботафого в последнем матче.
До встречи с лидером Гремио показывал хорошие результаты, выиграв три игры подряд.
Отметим, что Гремио отстает от второго места всего на одно очко.
Атлетико Минейро
Эта команда преследует совсем другие цели в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии. В данный момент она идет на 12-й строчке в таблице, хотя и имеет пять очков меньше, чем Гремио.
Серия без побед Атлетико Минейро длится уже пять матчей, два из которых были проиграны.
Статистика и история противостояния
В гостевых матчах Атлетико Минейро не показывает хороших результатов, а последний раз на поле Гремио команда побеждала в 2013 году.
Всего между собой команды провели 61 матч, 24 из которых выиграли футболисты Гремио. Атлетико Минейро записал на свой счет 20 побед в очных противостояниях.
Прогноз на матч
Хозяева играют очень хорошо на своем поле и редко проигрывают. В последних восьми домашних матчах они проиграли только один раз. Кроме того, Гремио выиграл четыре последние домашние игры в чемпионате с общим счетом 13-4. Предлагаю поставить на победу первой команды.
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