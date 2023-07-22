Прогноз на матч Победа Гремио Коэф.: 2.4 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В ночь на 23 июля в Бразилии состоится матч национального первенства, в котором сыграют Гремио и Атлетико Минейро.

Гремио

Эту команду по праву считают фаворитом данного противостояния, так как в этом сезоне Гремио выступает выше всех похвал. В данный момент коллектив располагается на третьем месте турнирной таблицы, несмотря на поражение от лидирующего Ботафого в последнем матче.

До встречи с лидером Гремио показывал хорошие результаты, выиграв три игры подряд.

Отметим, что Гремио отстает от второго места всего на одно очко.

Атлетико Минейро

Эта команда преследует совсем другие цели в нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии. В данный момент она идет на 12-й строчке в таблице, хотя и имеет пять очков меньше, чем Гремио.

Серия без побед Атлетико Минейро длится уже пять матчей, два из которых были проиграны.

Статистика и история противостояния

В гостевых матчах Атлетико Минейро не показывает хороших результатов, а последний раз на поле Гремио команда побеждала в 2013 году.

Всего между собой команды провели 61 матч, 24 из которых выиграли футболисты Гремио. Атлетико Минейро записал на свой счет 20 побед в очных противостояниях.

Прогноз на матч

Хозяева играют очень хорошо на своем поле и редко проигрывают. В последних восьми домашних матчах они проиграли только один раз. Кроме того, Гремио выиграл четыре последние домашние игры в чемпионате с общим счетом 13-4. Предлагаю поставить на победу первой команды.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram