Прогноз на матч чемпионата Бразилии Флуминенсе - Фламенго 16 июля 2023 года
16 июля в 20:00 по европейскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоится матч 15-го тура бразильской Серии А между клубами «Флуминенсе» и «Фламенго».
«Флуминенсе»
Команда занимает довольно высокое для себя четвертое место в турнирной таблице в этом сезоне. Хозяева пола набрали 24 очка и делят свою позицию с двумя другими командами. «Флуминенсе» идет вторым с отрывом в два очка от своих соперников.
В составе «Флуминенсе» на матч не смогут выйти защитник Жорже и полузащитник Александер, которые получили травмы.
«Фламенго»
Гости этой встречи ведут борьбу за титул чемпиона в этом сезоне. После 14-ти туров они занимают в турнирной таблице второе место, набрав 26 баллов. От лидирующего “Ботафого” они отстают на 10 баллов.
У «Фламенго» перед важной игрой с «Флуминенсе» будет одна потеря – травмирован защитник Габриэл Нога.
История противостояния
За последние пять лет команды сыграли между собой 30 раз, и матчи между ними всегда были полными борьбы и интересных событий.
В пяти из шести последних матчей обе команды забивали голы, а в четырех из пяти последних игр было забито не менее трех мячей.
В текущем сезоне «Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей. В то же время, «Флуминенсе» одержал всего три победы в 13 последних играх.
Прогноз на матч
Учитывая принципиальность данного поединка и яркую историю противостояния двух команд, предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.85.
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