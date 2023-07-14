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16 июля в 20:00 по европейскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро состоится матч 15-го тура бразильской Серии А между клубами «Флуминенсе» и «Фламенго».

«Флуминенсе»

Команда занимает довольно высокое для себя четвертое место в турнирной таблице в этом сезоне. Хозяева пола набрали 24 очка и делят свою позицию с двумя другими командами. «Флуминенсе» идет вторым с отрывом в два очка от своих соперников.

В составе «Флуминенсе» на матч не смогут выйти защитник Жорже и полузащитник Александер, которые получили травмы.

«Фламенго»

Гости этой встречи ведут борьбу за титул чемпиона в этом сезоне. После 14-ти туров они занимают в турнирной таблице второе место, набрав 26 баллов. От лидирующего “Ботафого” они отстают на 10 баллов.

У «Фламенго» перед важной игрой с «Флуминенсе» будет одна потеря – травмирован защитник Габриэл Нога.

История противостояния

За последние пять лет команды сыграли между собой 30 раз, и матчи между ними всегда были полными борьбы и интересных событий.

В пяти из шести последних матчей обе команды забивали голы, а в четырех из пяти последних игр было забито не менее трех мячей.

В текущем сезоне «Фламенго» выиграл пять из шести последних матчей. В то же время, «Флуминенсе» одержал всего три победы в 13 последних играх.

Прогноз на матч

Учитывая принципиальность данного поединка и яркую историю противостояния двух команд, предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.85.

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