Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.96 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле будет принимать Ноттингем Форест. Встреча состоится 2 августа.

Челси

Судя по всему, проблемы минувшего сезона никуда не делись. В новом розыгрыше первенства АПЛ команда снова играет нестабильно, хотя летом синие сменили тренера и немного обновили состав.

В новом сезоне они успели сыграть вничью с Ливерпулем, проиграть Вест Хэму и лишь в третьем туре добыли первую победу в игре со скромным Лутоном.

После трех туров нового розыгрыша чемпионата Англии лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, что немного лучше, чем прошлый сезон, в котором они финишировали на 12-й строчке.

Ноттингем Форест

От этой команды не ожидают высокого полета и сохранить место в элите английского футбола – главная задача коллектива на данный сезон.

На старте нового сезона Ноттингем Форест уступил Арсеналу и Манчестер Юнайтед, но оба матча были проиграны с одним голом разницы. Интересно, что в гостевой игре против “красных дьяволов” уже на старте игры Ноттингем Форест выигрывал в два мяча, но в итоге уступил со счетом 2:3.

Единственная победа в сезоне у Ноттингема была в домашней игре против Шеффилд Юнайтед - 2:1.

Интересные факты

В 8 из последних 10 матчей с участием Ноттингема не был пробит тотал больше 2,5 голов. Также стоит отметить, что Ноттингем Форест забивал во всех трех стартовых турах сезона.

Прогноз

Букмекеры не верят в то, что Ноттингем Форест сможет навязать борьбу и зацепиться хотя бы за одно очко. Челси нужно выбираться из ямы и наверняка при родных трибунах “синие” побегут вперед с первых минут. Буду ставить на победу хозяев поля с форой -1,5 при коэффициенте 1,96.

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