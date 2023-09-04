Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 2.05 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

7 сентября на "Фортуна-Арена" (Прага) пройдет матч 5-го тура отбора на Евро-2024, в котором Чехия встретится с Албанией. Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Чехия

Сборная упорно не может выйти на чемпионат мира - и в Катар тоже не поехали. Но при этом на уровне континентального футбола "локомотива" неплоха. Тут и "серебро" 1996-го года, и пара выходов в четвертьфинал, в том числе на крайнем турнире. Сейчас подопечные Ярослава Шилгавы начали практически идеально, обыграв 3-1 дома главного конкурента, Польшу. Но потом, то ли потратив массу сил, то ли не настроившись, фаворит на выезде не смог забить Молдове, ограничившись нулевой ничьей. В июне такого уже не допустили, впрочем, там был только 1 официальный поединок, в Фарерах, где оформили 3-0. После этого разгромили и в товарищеском матче Черногорию со счетом 4-1. Героем стал молодой полузащитник "Славии", Моймир Хитил, что открыл счет и ассистировал Гложеку.

Албания Команда при Джанни де Бьязи смогла поднять свой уровень настолько, что дебютировала на "больших" турнирах. Более того, там, на Евро-2016, новичок даже смог разок выиграть. Больше повторить подобное не получилось, но в Лиге Наций получилось со второй попытки подняться из дивизиона С в более высокий В, где смогли закрепиться. В нынешней квалификации, под руководством Силвиньо, известного в прошлом фуллбека (до бразильца пост занимали в основном итальянцы), "орлы" пока что не удивляют, показывая ожидаемые результаты. Фавориту, полякам, минимально, но проиграли в марте. Но в июне получилось последовательно справиться с более слабыми - сначала с Молдовой 2-0 дома, потом и на Фарерских островах, где закончили 3-1 в свою пользу. Статистика личных встреч Стороны до этого играли только однажды, в 2021-м году, в товарищеском формате. Тогда чехи выиграли 3-1. Прогноз Букмекеры считают, что хозяева вполне могли повторить упомянутый результат позапрошлого года. Согласимся и поставим на то, что чехи выиграют при форе "-1,0 голов" (коэффициент - 2,05).

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