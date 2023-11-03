Прогноз на матч Бёрнли — Кристал Пэлас 4 ноября 2023 года
В 11-м туре английской Премьер-лиги состоится матч между командами "Бёрнли" и "Кристал Пэлас". Встреча пройдет 4 ноября. Интересно, что в прошлом сезоне хозяева стали победиляи Чемпионшипа, но уже в следующем сезоне они рискуют снова оказаться там.
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"Бёрнли"
Эта команда не частый гост элиты английского футбола, хотя в своей истории два раза побеждала в чемпионате Англии.
В истории был один случай, когда “Бернли” остался в Премьер-лиге дольше, чем на один сезон. Судя по всему, уже в 2024 году команда начнет выступления в привычном для себя втором дивизионе.
После десяти сыгранных матчей "Бёрнли" занимает 19-е место, набрав всего четыре очка. Самое печальное в этой истории это то, что они проигрывают даже своим прямым конкурентам за выживание. Так было в игре с "Борнмутом".
"Кристал Пэлас"
Этот коллектив уже давно застолбил за собой звание середняка Премьер-лиги. Они уже не борются за сохранение прописки в элите английского футбола, но и выше головы прыгнуть не могут.
В двух последних матчах "орлы" встречались с фаворитами - "Тоттенхэмом" и "Ньюкаслом" - и обе встречи проиграли.
После такой серии они опустились на 13-ю строчку турнирной таблицы и сейчас имеют в активе 12 очков.
Судя по всему, в игре с аутсайдерами гости рассчитывают только на победу и это у них может получиться.
Интересные факты и прогноз на матч
Хозяева поля проиграли 5 из последних 6-ти матчей.
По версии букмекеров, гости являются фаворитами, хотя и не такими ою выглядит весьма вероятным.
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