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Прогноз на матч Бёрнли - Челси 7 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Бернли - Челси прогноз
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 07 окт 2023, 10:00 Бернли - Челси
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Англия, Burnley, Терф Мур
Челси Челси
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Челси
Коэф.: 1.71
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В матче восьмого тура английской Премьер-лиги состоится встреча между командами "Бёрнли" и "Челси". Команды выйдут на поле 7 октября 2023 года.

"Бёрнли"

Эта команда проводит свой первый сезон в Премьер-лиге после возвращения из Чемпионшипа. Весьма ожидаемо, они не показывают подготовленную игру и по этой причине находятся в нижней части турнирной таблицы.

После семи туров в их активе четыре очка и 18-е место в турнирной таблице. Свою первую победу в новом сезоне “Бернли” добыл лишь в прошлом туре, обыграв на выезде прямого конкурента “Лутон” со счетом 2:1.

"Челси"

"Аристократы" крайне неудачно стартовали в сезоне и после семи матчей они набрали только восемь очков. Сейчас они занимают 11-е место.

В прошлом чемпионате они финишировали на 12-й строчке, поэтому пока об улучшениях в игре “синих” говорить не приходится.

В последнем туре "Челси" играл на выезде против крепкого середняка "Фулхэма" и добыли достаточно легкую победу со счетом 2:0. Многие аналитики посчитали, что это был переломный момент и теперь лондонская команда будет штамповать победы одну за одной.

Прогноз на игру "Бёрнли" - "Челси"

За последние шесть матчей "Бёрнли" лишь раз смогли вырвать ничейный результат у “Челси”, а говорить о победах скромной команды вообще не приходится. Все это — неблагоприятный знак для хозяев, особенно учитывая победу "Челси" в последнем туре.

Я поверю аналитикам и поставлю на чистую победу "Челси" по коэффициенту 1.71.

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Коэф.: 1.71
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