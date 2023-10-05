Прогноз на матч Бёрнли - Челси 7 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Челси Коэф.: 1.71 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче восьмого тура английской Премьер-лиги состоится встреча между командами "Бёрнли" и "Челси". Команды выйдут на поле 7 октября 2023 года.

"Бёрнли"

Эта команда проводит свой первый сезон в Премьер-лиге после возвращения из Чемпионшипа. Весьма ожидаемо, они не показывают подготовленную игру и по этой причине находятся в нижней части турнирной таблицы.

После семи туров в их активе четыре очка и 18-е место в турнирной таблице. Свою первую победу в новом сезоне “Бернли” добыл лишь в прошлом туре, обыграв на выезде прямого конкурента “Лутон” со счетом 2:1.

"Челси"

"Аристократы" крайне неудачно стартовали в сезоне и после семи матчей они набрали только восемь очков. Сейчас они занимают 11-е место.

В прошлом чемпионате они финишировали на 12-й строчке, поэтому пока об улучшениях в игре “синих” говорить не приходится.

В последнем туре "Челси" играл на выезде против крепкого середняка "Фулхэма" и добыли достаточно легкую победу со счетом 2:0. Многие аналитики посчитали, что это был переломный момент и теперь лондонская команда будет штамповать победы одну за одной.

Прогноз на игру "Бёрнли" - "Челси"

За последние шесть матчей "Бёрнли" лишь раз смогли вырвать ничейный результат у “Челси”, а говорить о победах скромной команды вообще не приходится. Все это — неблагоприятный знак для хозяев, особенно учитывая победу "Челси" в последнем туре.

Я поверю аналитикам и поставлю на чистую победу "Челси" по коэффициенту 1.71.

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