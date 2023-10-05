Прогноз на матч Бёрнли - Челси 7 октября 2023 года
В матче восьмого тура английской Премьер-лиги состоится встреча между командами "Бёрнли" и "Челси". Команды выйдут на поле 7 октября 2023 года.
"Бёрнли"
Эта команда проводит свой первый сезон в Премьер-лиге после возвращения из Чемпионшипа. Весьма ожидаемо, они не показывают подготовленную игру и по этой причине находятся в нижней части турнирной таблицы.
После семи туров в их активе четыре очка и 18-е место в турнирной таблице. Свою первую победу в новом сезоне “Бернли” добыл лишь в прошлом туре, обыграв на выезде прямого конкурента “Лутон” со счетом 2:1.
"Челси"
"Аристократы" крайне неудачно стартовали в сезоне и после семи матчей они набрали только восемь очков. Сейчас они занимают 11-е место.
В прошлом чемпионате они финишировали на 12-й строчке, поэтому пока об улучшениях в игре “синих” говорить не приходится.
В последнем туре "Челси" играл на выезде против крепкого середняка "Фулхэма" и добыли достаточно легкую победу со счетом 2:0. Многие аналитики посчитали, что это был переломный момент и теперь лондонская команда будет штамповать победы одну за одной.
Прогноз на игру "Бёрнли" - "Челси"
За последние шесть матчей "Бёрнли" лишь раз смогли вырвать ничейный результат у “Челси”, а говорить о победах скромной команды вообще не приходится. Все это — неблагоприятный знак для хозяев, особенно учитывая победу "Челси" в последнем туре.
Я поверю аналитикам и поставлю на чистую победу "Челси" по коэффициенту 1.71.
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