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Прогноз на матч Буде-Глимт - Богемианс-1905 27 июля 2023 года

Прогноз на матч Буде-Глимт - Богемианс-1905 27 июля 2023 года
Буде-Глимт Буде-Глимт
Лига конференций 27 июл 2023, 12:00 Буде-Глимт - Богемианс 1905
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Международные, Bodoe, Aspmyra Stadion
Богемианс 1905 Богемианс 1905
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.666
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100$
БетВиннер 4.20
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27 июля на "Аспмюра" (Буде) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Буде-Глимт" сыграет против "Богемианс-1905". Поединок начнется в 19:00 по европейскому времени.

"Буде-Глимт"

Команда за долгое время единственным достижением имела победы в кубке в 1975-м и 1993-м году. Настоящий прорыв был выдан "Желтой ордой" в последнее время. В 2019-м получилось вернуться на 2-е место в Элитсерии, впервые с 2003-го, а потом, дважды, оформляли чемпионства. А потом норвежцы пошумели на евроарене. Сначала они в Лиге конференций дошли в 2022-м году до четвертьфинала, уступив там только будущему триумфатору, "Роме" (2-1, 0-4), а осенью брали 3-е место в группе Лиги Европы. Не удивительно, что при такой нагрузке на внутренней арене чемпион откатился на 2-е итоговое место в 2022-м году. Сейчас, быстро проиграв в плей-офф прошлой Лиги конференций "Леху", получилось нарастить отрыв в Элитсерии от преследователей - можно переключить фокус внимания на международную арену, где точно хочется проявить себя.

"Богемианс-1905"

Клуб в свое время "оригинально" отметил свое столетие, обанкротившись аккурат к юбилею. Благо, что у чемпиона Чехословакии-1983 оказалось достаточно болельщиков, что, объединившись и собрав денег, спас проект от полного закрытия. В итоге получилось быстро подняться с 3-го дивизиона в высший. Впрочем, там "кенгуру" ничего не показывали особенного, несколько раз теряя "прописку". И только в прошлом сезоне получилось выдать прорыв, дойдя до полуфинала чешского кубка и, главное, поднялся с 14-го места на 4-е. Этого хватило для того, чтобы вернуться на международную арену. В последний раз чехи играли аж в 1987-м году, в Кубке УЕФА, где в 1-м раунде проиграл стартовому противнику, "Беверену" - 0-2 и 1-0.

Статистика личных встреч

Норвежцы не так давно начали играть на международной арене. Не удивительно, что они впервые будут играть с чехами.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в том, что скандинавы смогут добиться успеха, причем не минимального. Согласимся и поставим на победу "Буде-Глимта" при форе "-1 гол"(коэффициент - 1,666).

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.666
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.20
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Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
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