Прогноз на матч П1(-1) Коэф.: 1.86 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

27 июля на "Ян Брейдел" (Брюгге) пройдет 1-й матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Брюгге" сыграет против "Орхуса". Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

"Брюгге"

Команда из своих 18 чемпионских титулов 3 взяли за 2020-2022 годы. Конечно же, "черно-синие" были намерены снова выиграть "золото". Но вместо этого, часто меняя наставников, фаворит в итоге закончил только на 4-й позиции в Жупилер-Лиге. Но любопытно, что при этом бельгийцы здорово себя проявили в Лиге чемпионов. Там, угодив во вроде бы сложную компанию с "Атлетико", "Байером" и "Порту", аутсайдер выиграл все 3 поединка 1-го круга. С другой стороны, после этого прибавились только пара ничьих, а в плей-офф уже в 1/8 финала ничего не получилось противопоставить "Бенфике" - 0-2 дома, 1-5 в Лиссабоне. Ожидаемо сменился летом в очередной раз наставник. Теперь пост занял Ронни Дейла, что в прошлом сезоне без особенного блеска работал со "Стандард Льеж".

"Орхус" Клуб неоднократно брал и чемпионские титулы (5 раз), и кубок страны (9). Но в последний раз "белые" брали трофей еще в 1996-м году. Тогда получилось выиграть крайний кубок Дании, еще и в сочетании с вице-чемпионством. На общем скромном фоне можно отметить прошлый сезон, когда под руководством нового наставника, Уве Реслера, удалось забраться с 10-го места в 2022-м году ко "бронзе", завоеванной в последнем чемпионате. Этого оказалось достаточно для возвращения в Лигу конференций. В 2021-м там датчане выступили откровенно неудачно, капитулировав уже первому же противнику, "Ларну". Дома ограничились ничьей, а в Северной Ирландии было минимальное, но поражение, с итоговом счете 1-2. Статистика личных встреч Эти команды раньше не пересекались между собой и, значит, проведут в четверг свой первый очный поединок. Прогноз Букмекерские конторы считают, что играющие дома бельгийцы должны обеспечить себе хороший гандикап перед поездкой в Данию. Остановимся на предложении в виде форы в виде "-1,0 забитых мячей" на хозяев арены (коэффициент - 1,86).

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