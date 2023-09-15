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Прогноз на матч Бристоль Сити - Вест Бромвич 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Бристоль Сити - Вест Бромвич 16 сентября 2023 года
Бристоль Сити Бристоль Сити
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Бристоль Сити - Вест Бромвич
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Англия, Bristol, Ashton Gate
Вест Бромвич Вест Бромвич
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.94
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В субботу, 16 сентября, состоится матч шестого тура английского Чемпионшипа, в котором Бристоль Сити на своем поле примет Вест Бромвич. В очном противостоянии сойдутся соседи по турнирной таблице, которые ведут борьбу за выход в элиту английского футбола.

Бристоль Сити

По итогам пяти туров команда идет на восьмом месте в турнирной таблицы и в новом сезоне Бристоль Сити проиграл лишь один раз. На счету команды также две победы и две ничьих.

Сейчас Бристоль Сити имеет в активе восемь набранных очков. В пяти матчах команда крайне мало забила – всего пять раз. Ровно столько же Бристоль Сити и пропустил.

Явно, что перед командой не ставят задачи выхода в элиту английского футбола, но пока дела складываются довольно неплохо и у Бристоль Сити есть шансы на то, чтобы попасть в первую шестерку команд по итогам сезона.

Вест Бромвич

Гости начали новый сезон немного хуже, чем их следующие соперники. Команда идет на 11-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе семь очков.

Вест Бромвич проиграл два матча, один раз сыграл вничью и два раза победил. При этом результативность команды гораздо выше, чем у Бристоль Сити. В пяти матчах она забила десять мячей и девять раз пропустила в свои ворота.

Наверняка перед Вест Бромвичем не стоит задачи вести борьбу за первую шестерку, но набирать очки в матчах с равными соперниками они просто обязаны.

Прогноз на матч

Мне кажется, что в этой встрече нас ждет открытый футбол. Рискну предположить, что здесь будет забито немало мячей. Буду ставить на исход тотал матча больше 2,5 за коэффициент 1.94.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.94
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