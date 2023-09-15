Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.94 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу, 16 сентября, состоится матч шестого тура английского Чемпионшипа, в котором Бристоль Сити на своем поле примет Вест Бромвич. В очном противостоянии сойдутся соседи по турнирной таблице, которые ведут борьбу за выход в элиту английского футбола.

Бристоль Сити

По итогам пяти туров команда идет на восьмом месте в турнирной таблицы и в новом сезоне Бристоль Сити проиграл лишь один раз. На счету команды также две победы и две ничьих.

Сейчас Бристоль Сити имеет в активе восемь набранных очков. В пяти матчах команда крайне мало забила – всего пять раз. Ровно столько же Бристоль Сити и пропустил.

Явно, что перед командой не ставят задачи выхода в элиту английского футбола, но пока дела складываются довольно неплохо и у Бристоль Сити есть шансы на то, чтобы попасть в первую шестерку команд по итогам сезона.

Вест Бромвич

Гости начали новый сезон немного хуже, чем их следующие соперники. Команда идет на 11-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе семь очков.

Вест Бромвич проиграл два матча, один раз сыграл вничью и два раза победил. При этом результативность команды гораздо выше, чем у Бристоль Сити. В пяти матчах она забила десять мячей и девять раз пропустила в свои ворота.

Наверняка перед Вест Бромвичем не стоит задачи вести борьбу за первую шестерку, но набирать очки в матчах с равными соперниками они просто обязаны.

Прогноз на матч

Мне кажется, что в этой встрече нас ждет открытый футбол. Рискну предположить, что здесь будет забито немало мячей. Буду ставить на исход тотал матча больше 2,5 за коэффициент 1.94.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram