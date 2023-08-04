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Прогноз на матч Бристоль Сити - Престон Норт Энд 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Бристоль Сити - Престон Норт Энд 5 августа 2023 года
Бристоль Сити Бристоль Сити
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Бристоль Сити - Престон
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- : -
Англия, Bristol, Ashton Gate
Престон Престон
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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5 августа в первом туре Чемпионшипа состоится матч между «Бристоль Сити» и «Престон Норт Энд».

«Бристоль Сити»

В минувшем сезоне команда уж никак не претендовала на выход в элиту английского футбола а больше выглядела как середняк и то – далеко не крепкий.

Бристоль занял 14-е место с 59 очками, отставая на десять очков от зоны плей-офф.

«Престон Норт Энд»

Этот коллектив также не смог пробиться в плей-офф за выход в Премьер-лигу в прошлом сезоне, заняв 12-е место. Команда отстала на шесть очков от шестой позиции, дающей право побороться за выход в элиту английского футбола.

История и статистика

Букмекеры не видят явного фаворита в этом противостоянии, но преимущество отдают хозяевам поля. На победу Бристоль Сити можно поставить с котировкой 2.07, в то время на победу гостей установлен коэффициент 3.91.

"Бристоль Сити" одержал победу в трех из последних пяти встреч с “Престон Норт Энд”, в то время как "Престон Норт Энд" не выиграл 8 из последних 10 матчей против "Бристоль Сити".

Всего же команды провели между собой 83 матча и чаще побеждали игроки “Престона”. В активе этой команды 30 побед, в то время как “Бристоль Сити” добыл 22 победы.

Интересно, что в последних трех матчах с участием команд заходила ставка обе забьют.

Прогноз букмекеров

Сезон в Англии еще не стартовал и сложно предсказать, в какой форме находятся команды. Поэтому брать исход на победу того или иного коллектива – вдвойне рискованней. Мы же предлагаем довериться статистике и поставить на исход “Обе команды забьют - да” с коэффициентом 1.91.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.91
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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