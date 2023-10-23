Прогноз на матч Бристоль Сити — Ипсвич 25 октября 2023 года
В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Ипсвичем и Бристоль Сити. Встреча пройдет на Эштон Гейт Стэдиум 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.
- Читайте также: Прогноз на матч Бирмингем - Халл Сити
Бристоль Сити
Бристоль Сити — скромный британский клуб. Команда в основном занимает места в середине таблицы Чемпионшипа, а иногда навязывает борьбу за зону плей-офф. Однако, пробиться в Премьер Лигу клубу еще никогда не удавалось.
Главным тренером команды является Найджел Пирсон, который 9 лет назад выводил в Премьер Лигу Лестер. Под его руководством клуб расположился на 8-м месте в таблице Чемпионшипа. В активе Бристоля 18 очков в 12-ти сыгранных матчах.
Ипсвич
У «трактористов» есть все шансы на то, чтобы следующий сезон начать в элите английского футбола. После 11-ти сыгранных матчей коллектив идет на втором месте турнирной таблицы и имеет в своем активе 28 очков. От ближайшего преследователя Ипсвич Таун оторвался на семь баллов. В то же время от лидирующего Лестера команда отстает на пять очков.
Ипсвич Таун очень хорошо вошел в новый сезон и сейчас на их счету девять побед, одна ничья и одно поражение.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Бристоль на своем поле победил два раза в последних шести поединках.
- Ипсвич имеет серию из девяти матчей без поражений подряд.
- В гостях Ипсвич не побеждал Бристоль Сити с лета 2011-го года.
Прогноз
Гости выглядят фаворитом и однозначно приедут с намерением продолжить свою успешную серию. Ставить буду на триумф Ипсвича с форой 0.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram