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Прогноз на матч Бристоль Сити — Ипсвич 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бристоль Сити - Ипсвич Таун прогноз
Бристоль Сити Бристоль Сити
Чемпионшип Англия 25 окт 2023, 14:45 Бристоль Сити - Ипсвич Таун
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Англия, Bristol, Ashton Gate
Ипсвич Таун Ипсвич Таун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Ипсвичем и Бристоль Сити. Встреча пройдет на Эштон Гейт Стэдиум 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Бристоль Сити

Бристоль Сити — скромный британский клуб. Команда в основном занимает места в середине таблицы Чемпионшипа, а иногда навязывает борьбу за зону плей-офф. Однако, пробиться в Премьер Лигу клубу еще никогда не удавалось.

Главным тренером команды является Найджел Пирсон, который 9 лет назад выводил в Премьер Лигу Лестер. Под его руководством клуб расположился на 8-м месте в таблице Чемпионшипа. В активе Бристоля 18 очков в 12-ти сыгранных матчах.

Ипсвич

У «трактористов» есть все шансы на то, чтобы следующий сезон начать в элите английского футбола. После 11-ти сыгранных матчей коллектив идет на втором месте турнирной таблицы и имеет в своем активе 28 очков. От ближайшего преследователя Ипсвич Таун оторвался на семь баллов. В то же время от лидирующего Лестера команда отстает на пять очков.

Ипсвич Таун очень хорошо вошел в новый сезон и сейчас на их счету девять побед, одна ничья и одно поражение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бристоль на своем поле победил два раза в последних шести поединках.
  • Ипсвич имеет серию из девяти матчей без поражений подряд.
  • В гостях Ипсвич не побеждал Бристоль Сити с лета 2011-го года.

Прогноз

Гости выглядят фаворитом и однозначно приедут с намерением продолжить свою успешную серию. Ставить буду на триумф Ипсвича с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.58
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