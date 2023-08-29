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Прогноз на матч Брест - Ренн 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Брест - Ренн 2 сентября 2023 года
Брест Брест
Лига 1 Франция 02 сен 2023, 11:00 Брест - Ренн
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Франция, Brest, Стад Франсис ле Бле
Ренн Ренн
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Брест не проиграет
Коэф.: 1.73
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100%
1хБет 5.00
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В матче четвертого тура чемпионата Франции сыграют Брест и Ренн. Встреча состоится в субботу, 2 сентября.

Брест

Брест уже давно не балует своих поклонников результатами, а самым большим достижением коллектива в минувшие сезоны было место в середине таблицы без борьбы за сохранение статуса.

В новом же сезоне повод для радости есть. После трех сыгранных матчей первенства Франции Брест занимает четвертое место, которое дает возможность играть в Лиге чемпионов. Конечно, до конца сезона еще далеко, но в целом игра команды вызывает приятные ощущения.

В первом туре нового сезона Брест обыграл Ланс со счетом 3:2, после чего была победа над Гавром со счетом 2:1. В последнем туре Брест на выезде проиграл Марселю со счетом 0:2, но и там команда не выглядела мальчиками для битья.

Ренн

В первых турах Ренн также встречался с Лансом и Гавром, а также с Мецем.

В первом туре Ренн на своем поле уничтожил Мец со счетом 5:1, после чего были два ничейных результата – с Гавром и Лансом.

Таким образом, Ренн ни разу не проиграл в новом сезоне и сейчас с пятью очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Интересные факты

Ренн забивал минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей. Кроме того, команда не проиграла в последних 7 матчах.

Прогноз на матч Брест - Ренн

Фаворитами по версии букмекеров являются футболисты гостевой команды, хотя Брест очевидно не будут легкой добычей. Я лично сомневаюсь в том, что Ренн сможет увезти три очка и буду ставить на исход 1X с коэффициентом 1.73.

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Прогноз на матч Брест не проиграет
Коэф.: 1.73
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1хБет 5.00
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