Прогноз на матч Брест - Ренн 2 сентября 2023 года
В матче четвертого тура чемпионата Франции сыграют Брест и Ренн. Встреча состоится в субботу, 2 сентября.
Брест
Брест уже давно не балует своих поклонников результатами, а самым большим достижением коллектива в минувшие сезоны было место в середине таблицы без борьбы за сохранение статуса.
В новом же сезоне повод для радости есть. После трех сыгранных матчей первенства Франции Брест занимает четвертое место, которое дает возможность играть в Лиге чемпионов. Конечно, до конца сезона еще далеко, но в целом игра команды вызывает приятные ощущения.
В первом туре нового сезона Брест обыграл Ланс со счетом 3:2, после чего была победа над Гавром со счетом 2:1. В последнем туре Брест на выезде проиграл Марселю со счетом 0:2, но и там команда не выглядела мальчиками для битья.
Ренн
В первых турах Ренн также встречался с Лансом и Гавром, а также с Мецем.
В первом туре Ренн на своем поле уничтожил Мец со счетом 5:1, после чего были два ничейных результата – с Гавром и Лансом.
Таким образом, Ренн ни разу не проиграл в новом сезоне и сейчас с пятью очками занимает шестое место в турнирной таблице.
Интересные факты
Ренн забивал минимум 2 гола в 6 из 7 последних матчей. Кроме того, команда не проиграла в последних 7 матчах.
Прогноз на матч Брест - Ренн
Фаворитами по версии букмекеров являются футболисты гостевой команды, хотя Брест очевидно не будут легкой добычей. Я лично сомневаюсь в том, что Ренн сможет увезти три очка и буду ставить на исход 1X с коэффициентом 1.73.
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram