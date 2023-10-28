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Прогноз на матч Брест — ПСЖ 29 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Брест - ПСЖ прогноз
Брест Брест
Лига 1 Франция 29 окт 2023, 08:00 Брест - ПСЖ
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Франция, Brest, Стад Франсис ле Бле
ПСЖ ПСЖ
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.2
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100%
1хБет 5.00
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В матче 10-го тура чемпионата Франции пройдет встреча между командами "Брест" и "ПСЖ". У парижан есть мотивация победить, чтобы подняться на первое место в таблице.

"Брест"

Эта скромная команда продемонстрировала потрясающий подъем, занимая пятое место в чемпионате Франции по итогам девяти матчей.

Однако, в последних трех турах они не смогли одержать победы и немного “вернулись на землю”.

На данный момент они уступают идущему на четвертом месте "Лиллю" по разнице мячей и отстают от "ПСЖ" на три очка.

ПСЖ

Чемпион Франции начал сезон неудачно, но после двух побед подряд сумел исправить свое положение в турнирной таблице. Теперь они занимают третье место и отстают от лидера "Монако" всего на два очка.

При определенном стечении обстоятельств и победе парижан они смогут подняться на верхушку турнирной таблицы.

В целом же, ПСЖ должен обыгрывать таких скромных соперников с закрытыми глазами, если они действительно хотят сохранить титул чемпиона.

Интересные факты и прогноз на матч

"ПСЖ" сумел выиграть в последних 13 матчах против “Бреста”. Кроме того, "ПСЖ" побеждал в 5 из последних 7 матчей как в основное время, так и в овертайме.

Хотя "Брест" сыграет на своем поле, "ПСЖ" является фаворитом в этой встрече. Мне кажется, что хозяева поля смогут доставить проблемы парижанам, поэтому буду ставить на тотал менее 2.5 голов выглядит разумной.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.2
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1хБет 5.00
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