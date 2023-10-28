Прогноз на матч Брест — ПСЖ 29 октября 2023 года
В матче 10-го тура чемпионата Франции пройдет встреча между командами "Брест" и "ПСЖ". У парижан есть мотивация победить, чтобы подняться на первое место в таблице.
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"Брест"
Эта скромная команда продемонстрировала потрясающий подъем, занимая пятое место в чемпионате Франции по итогам девяти матчей.
Однако, в последних трех турах они не смогли одержать победы и немного “вернулись на землю”.
На данный момент они уступают идущему на четвертом месте "Лиллю" по разнице мячей и отстают от "ПСЖ" на три очка.
ПСЖ
Чемпион Франции начал сезон неудачно, но после двух побед подряд сумел исправить свое положение в турнирной таблице. Теперь они занимают третье место и отстают от лидера "Монако" всего на два очка.
При определенном стечении обстоятельств и победе парижан они смогут подняться на верхушку турнирной таблицы.
В целом же, ПСЖ должен обыгрывать таких скромных соперников с закрытыми глазами, если они действительно хотят сохранить титул чемпиона.
Интересные факты и прогноз на матч
"ПСЖ" сумел выиграть в последних 13 матчах против “Бреста”. Кроме того, "ПСЖ" побеждал в 5 из последних 7 матчей как в основное время, так и в овертайме.
Хотя "Брест" сыграет на своем поле, "ПСЖ" является фаворитом в этой встрече. Мне кажется, что хозяева поля смогут доставить проблемы парижанам, поэтому буду ставить на тотал менее 2.5 голов выглядит разумной.
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