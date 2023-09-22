Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.96 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В следующем туре чемпионата Англии состоится матч между "Брентфордом" и "Эвертоном". Встреча пройдет 23 сентября 2023 года.“Ириски” все еще не смогли одержать ни одной победы и им придется снова бороться за выживание.

"Брентфорд"

Новичок элиты английского футбола начал новый сезон довольно успешно, хотя и добыл всего одну победу в первых пяти турах. Они потерпели только одно поражение от "Ньюкасла" в последнем матче.

Главным достижением команды является ничья с "Тоттенхэмом", остальные же соперники были достаточно слабыми. Матч с аутсайдером - хорошая возможность улучшить свое положение в турнирной таблице и футболисты “Брентфорда” это прекрасно понимают.

Сейчас команда идет на 11-й строчке турнирной таблицы и в случае победы может приблизиться к зоне еврокубков.

"Эвертон"

После пяти туров в активе “ирисок” есть всего одно набранное очко, и то в матче против "Шеффилда", который откровенно выглядит очень слабо.

“Эвертон” забил всего два гола в пяти матчах и такой старт нельзя назвать иначе как провальным. Кроме игры с "Арсеналом", "ириски" не пока не встречались с сильными соперникамми.

Стоит признать, что команда из Ливерпуля находится в кризисе уже несколько лет, в прошлом сезоне они едва избежали вылета в Чемпионшип, и в этом сезоне снова столкнутся с борьбой за выживание.

Интересные факты и прогноз на матч

"Эвертону" не удалось выиграть в последних 5 матчах чемпионата Англии. В четырех из последних пяти гостевых матчей с участием “ирисок” было забито не менее 2.5 голов.

Оба клуба потерпели поражение в последнем туре, но положение гостей уже критическое на старте сезона. Поэтому "ириски" будут биться изо всех сил, чтобы набрать важные баллы. Мне кажется, что команды не пробьют тотал больше 2.5 голов.

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