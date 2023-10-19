Прогноз на матч Брентфорд — Бёрнли 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В следующем туре Английского чемпионата состоится матч между командами "Брентфорд" и "Бёрнли". Встреча пройдет 21 октября.

Хозяева поля не знают вкуса побед уже шесть туров подряд и теперь у них есть прекрасный шанс обыграть одного из аутсайдеров первенства.

“Брентфорд”

Для "Брентфорда" текущий сезон выдался довольно неудачным, если смотреть на прошлые. Команда неплохо начала, но затем сбавила обороты. Сейчас “пчелы” находятся всего в трех очках от зоны вылета и им нужно срочно исправлять ситуацию.

Самое грустное для болельщиков, их кумирам не удается победить даже команды, которые считаются их конкурентами за место в турнирной таблице.

Теперь все надежды на то, что “Брентфорд” обыграет “Бернли” и сможет прервать полосу неудач.

"Бёрнли"

Этот коллектив вернулся в Премьер-лигу в этом сезоне, но на данный момент их положение оставляет желать лучшего.

"Бордовые" набрали всего четыре очка и занимают 18-е место. В их активе всего одна победа в чемпионате над "Лутоном", с которым они играли вместе в прошлом сезоне в Чемпионшипом.

“Бернли” является одним из главных кандидатов на вылет, хотя всегда есть возможность все исправить.

Прогноз на матч "Брентфорд" - “Бёрнли”

"Бёрнли" не побеждали в 11 из последних 12 матчей, в то время как "Брентфорду" не удалось победить в последних 6 матчах.

По мнению букмекеров, "Брентфорд" выступает фаворитом противостояния. На самом деле, обе команды выглядят очень неудачно в последних матчах чемпионата, хотя в играх с их участием очень часто пробивается тотал.

Я думаю, что тут снова будет минимум 3 мяча и поставлю на исход тотал матча больше 2.5.

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