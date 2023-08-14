Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 2.06 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

17 августа на "Копавогсволлюр"(Копавогюр) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором "Брейдаблик" встретится с "Зриньски". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.

"Брейдаблик"

Клуб в прошлом сезоне смог вернуться на 1-е место в исландском первенстве, только во 2-й раз в истории. Но очевидно, что нагрузки игры на 2 фронта "Blikar" откровенно не выдержал. В итоге и на внутренней арене пошел резкий спад летом, и в еврокубках все разладилось. Хотя начинали исландцы мощно. Они стартовали квалификации Лиги чемпионов еще в предварительном раунде, в конце июня последовательно разгромив и "Тре Пенне", и даже "Будучность". Более того, потом были дважды обыгран ирландский флагман, "Шемрок Роверс". Но следующий противник, "Копенгаген", был намного сильнее, что и вылилось в поражения в обоих поединках, 0-2 и 3-6. Похоже, это стало ударом, от которого не оправились, потом проиграв еще крупнее в Боснии.

"Зриньски" Команда вышла на серьезные роли только в годы независимости. О полном доминировании "дворян" речи не идет, но в прошлом сезоне они взяли свой уже 8-й чемпионский титул, более того, впервые оформили "золотой дубль". Регулярно боснийцы стартуют на международной арене, но далеко не всегда достаточно успешны там. Вот и сейчас в Лиге чемпионов получилось преодолеть только 1 отборочный раунд, и то, выиграв 1-0 у "Урарту" в Армении, потом дома уступили 2-3, и выбыли соперника только по пенальти. Но следующий оппонент, "Слован", оказался сильнее: 0-1 в Мостаре, 2-2 в Братиславе. Вот с исландцами "прорвало", их разгромили 6-2 с дублями Киша и Малекинушича. Теперь на далекий остров можно ехать больше с туристическими целями. Статистика личных встреч На прошлой неделе команды сыграли друг с другом впервые. Прогноз Букмекеры считают шансы примерно равными, ведь реальной интриги тут нет. Но все же исландцы остаются сильнее по всем параметрам, так что ставим на их победу, пусть и не такую крупную, как в Мостаре. Проходным будет вариант с форой "0" на принимающую сторону (коэффициент - 2,06).

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