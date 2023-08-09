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Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 10 августа 2023 года

Прогноз на матч Брейдаблик - Зриньски 11 августа 2023 года
Зриньски Зриньски
Лига Европы 10 авг 2023, 15:00 Зриньски - Брейдаблик
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Международные, Mostar, HSK Zrinjski Stadium
Брейдаблик Брейдаблик
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
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В полуфинале квалификации Лиги Европы УЕФА состоится матч между "Брейдабликом" и "Зриньски".

"Брейдаблик"

Чемпион Исландии начинал свой путь в Европе в этом сезоне с квалификации Лиги чемпионов УЕФА. На первой стадии квалификации самого престижного клубного турнира Европы исландский клуб сенсационно обыграл "Шемрок Роверс" из Ирландии со счетом 1:0 в гостях и 2:1 дома.

Уже в следующей стадии команда весьма прогнозируемо потерпела поражение от "Копенгагена" с общим счетом 3:8.

Также на спад дела пошли у чемпиона своей страны и на внутреннем первенстве. Последний матч в исландском чемпионате он проиграл со счетом 3:4 против "КР Рейкьявика".

"Зриньски"

Боснийская команда также попала в квалификацию Лиги Европы УЕФА после неудачных выступлений в отборочном раунде Лиги чемпионов.

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов чемпион Боснии обыграл арменский "Урарту", после чего потерпел поражение "Слована" из Братиславы с общим счетом 2:3.

Статистика

Букмекеры считают, что победу в первом матче будет праздновать “Зриньски”. На этот исход дают коэффициент 1,78. В то же время победа "Брейдаблика" оценивается котировкой 4.54

Интересно, что "Брейдаблик" проиграл 3 из последних 4 матчей во всех турнирах. В то же время "Зриньски" не проиграл 8 из последних 10 матчей.

Прогноз

В домашнем матче просматривается победа "Зриньски" с коэффициентом 1.78, но мы бы предложили поставить на вариант "обе команды забьют - да" с коэффициентом 1.89.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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