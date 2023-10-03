Прогноз на матч Брейдаблик — Заря 5 октября 2023 года

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В рамках второго тура группового этапа Лиги Конференций исландский Брейдаблик будет принимать луганскую Зарю. Поединок пройдет в рамках группы В 5 октября, а стартовый свисток прозвучит в 18:45 по среднеевропейскому времени.

Брейдаблик

Брейдаблик скромный по европейским меркам футбольный клуб. Команда в своей истории дважды становилась чемпионом Исландии. Именно как действующий чемпион, клуб стал одной из главных сенсаций еврокубков в этом сезоне. Брейдаблик первым из исландских команд сумел пробиться в основную сетку еврокубков. Команда уже успела дебютировать на этой стадии выездным поражением от Маккаби Тель-Авив.

В чемпионате «зеленые» идут третьими без шансов подняться выше. Там турнир уже на финишной прямой.

Заря

Заря после стольких достаточно успешных лет, полностью проваливает начало сезона. В команде сменилось уже несколько тренеров (Патрик ван Леувен пошел тренировать в Шахтер) после хорошего минувшего сезона. Сейчас на тренрском мостике Валерий Кривенцов, а команда после восьми сыгранных матчей идет на 14-й позиции в украинской Премьер Лиге.

В Лиге Европы Заря уступила пражской Славии и отправилась в групповой раунд Лиги Конференций. В певом туре луганчане сыграли вничью с фаворитом группы бельгийским Гентом.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последних шести матчах Брейдаблик победил лишь раз. Зато пропускает исправно: в двух предыдущих матчах пропустили по 4 гола.

Заря тоже переживает кризис — 4 матча подряд без побед.

Между собой команды еще не встречались.

Прогноз

Брейдаблик в ужасной форме и почему-то кажется, что у гостей больше шансов и однозначно больше мастерства. Ставлю на победу Зари с форой 0.

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