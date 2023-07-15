Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.88 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.20 Сделать ставку

18 июля на "Копавогсволлюр" (Копавогюр) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Брейдаблик" сыграет против "Шемрок Роверс". Поединок начнется в 21:15 по европейскому времени.

"Брейдаблик"

Команда в прошлом году смогла стать чемпионом страны, во 2-й раз в своей истории - до этого "золото" брали только в 2010-м. И уже понятно, что лидерство в футболе Исландии не получается сохранить. "Blikar" смотрится неплохо, но просто "Викингур Рейкьявик" заметно ближе к идеалу. Можно сосредоточиться на попытке проявить себя на международной арене. В обоих прошлых сезонах исландцы начинали в Лиге конференций и проходили по 2-х противников. Сейчас пришлось стартовать с предварительного раунда, и получилось отлично: 7-1 с "Тре Пенне", 5-0 с "Будучностью". Да и в Ирландии выиграли за счет единственного мяча Муминовича - теперь достаточно на своем поле не проиграть ответный поединок.

"Шемрок Роверс" Клуб в целом считается 1-м из исторических лидеров футбола республиканской Ирландии. Не зря именно у него рекордное количество чемпионских титулов - ровно 20. Причем все 3 крайних сезона, начиная с 2020-го, только "обручи" брали "золото" в местном Премьершипе. Да и сейчас получается лидировать, хотя в последние недели статистика не впечатляла. Параллельно "Роверс" снова стартовал в еврокубках. Там дважды удавалось пробиться в групповой раунд, в том числе год назад подопечные Стефана Брэдли смогли дебютировать в основном этапе Лиги конференций. Правда, ограничились в квартете тем, что взяли только ничьи на своем поле с "Гентом" и "Юргорденом", закончив 4-ми. А сейчас начали с минимального, "сухого" поражения дома гостям из Ирландии. Теперь нужно обязательно забивать и побеждать, чтобы хотя бы перенести спор в овертайм. Статистика личных встреч 11-го июля стороны впервые сыграли друг с другом. Прогноз Букмекерские конторы считают, что хозяева арены смогут снова выиграть. Но ей главное не проигрывать, и, значит, не пропустить. Рекомендуем ставить на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,88).

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