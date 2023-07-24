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25 июля в матче квалификации Лиги чемпионов состоится матч между исландским Брейдабликом и датским Копенгагеном.

Брейдаблик

Не секрет ни для кого, что скромный исландский коллектив продемонстрировал значительный прогресс в последние годы, но пока не ему очень сложно играть на одном уровне с сильными командами из средних европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне Брейдаблик прекратил борьбу в Лиге Европы УЕФА на стадии квалификации, проиграв норвежскому Русенборгу с общим счетом 2:4. До этого исландцы вылетали из розыгрыша турнира после поражений от Вадуца из Лихтенштейна и Елгавы из Латвии, которые являются куда более скромными соперниками.

Копенгаген

В отличие от исландского клуба, датский коллектив имеет богатый опыт выступлений в европейских турнирах. Довольно часто датский гранд играл в плей-офф и групповых этапах турниров. Исключением не является и групповой этап Лиги чемпионов, где команда частенько выступала.

В новом розыгрыше чемпионата Дании Копенгаген провел лишь один матч. На выезде один из самых известных клубов страны обыграл Люнгбю со счетом 2:1.

Прогноз на матч

Копенгаген выглядит явным фаворитом, так как имеет большой опыт выступлений в Европе. Скорее всего, датчане будут стараться сделать результат уже в этой игре, чтобы ни о чем не переживать в ответном матче.

Огромную роль в этом могут сыграть фанаты Копенгагена, которые всегда активно поддерживают команду. Нет сомнений, что они приедут в соседнюю Исландию в большом количестве. Будем ставить на исход матча - победа гостевой команды.

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