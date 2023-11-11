Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.82 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 12 туре английской Премьер-лиги состоится матч между командами "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед". Недавно гости сумели впервые победить в сезоне, чем повысили свои шансы сохранить место в элите английского футбола.

Брайтон

Сейчас у команды не самый лучший период на внутренней арене. Еще недавно они входили в первую тройку лидеров, а сейчас опустились на седьмое место, хотя и такой позиции еще несколько лет были бы несказанно рады.

Причиной спада стало то, что команда не может победить в чемпионате уже на протяжении пяти матчей. При этом на европейской арене, а именно в Лиге Европы, “чайки” играют довольно успешно и в своем дебютном сезоне пока лидируют в группе.

Судя по всему, команда не привыкла играть на несколько фронтов, что с ней ранее не случалось.

Шеффилд Юнайтед

Эта команда считается одним из главных кандидатов на вылет и выглядит абсолютно безнадежно. За 10 туров они набрали всего одно очко и казалось, что нет команды хуже.

Однако в прошлом туре “Шеффилд Юнайтед” неожиданно смог одержать первую победу, победив "Вулверхэмптон".

Теперь же они отстают всего на два пункта от зоны спасения, что явно подняло настроение команде.

Прогноз на матч и статистика

В 9 из последних 10 матчей "Шеффилд Юнайтед" было забито больше 2 голов. В то же время у “Брайтона” серия из пяти матчей без побед.

“Брайтон” наверняка хочет реабилитироваться перед болельщиками, но гости будут на кураже и вряд ли допустят погрома. Плставлю на то, что тотал будет менее 3.5 голов по коэффициенту 1.82.

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