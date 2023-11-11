EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года

Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Брайтон - Шеффилд Юнайтед прогноз
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 12 ноя 2023, 09:00 Брайтон - Шеффилд Юнайтед
-
- : -
Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В 12 туре английской Премьер-лиги состоится матч между командами "Брайтон" и "Шеффилд Юнайтед". Недавно гости сумели впервые победить в сезоне, чем повысили свои шансы сохранить место в элите английского футбола.

Брайтон

Сейчас у команды не самый лучший период на внутренней арене. Еще недавно они входили в первую тройку лидеров, а сейчас опустились на седьмое место, хотя и такой позиции еще несколько лет были бы несказанно рады.

Причиной спада стало то, что команда не может победить в чемпионате уже на протяжении пяти матчей. При этом на европейской арене, а именно в Лиге Европы, “чайки” играют довольно успешно и в своем дебютном сезоне пока лидируют в группе.

Судя по всему, команда не привыкла играть на несколько фронтов, что с ней ранее не случалось.

Шеффилд Юнайтед

Эта команда считается одним из главных кандидатов на вылет и выглядит абсолютно безнадежно. За 10 туров они набрали всего одно очко и казалось, что нет команды хуже.

Однако в прошлом туре “Шеффилд Юнайтед” неожиданно смог одержать первую победу, победив "Вулверхэмптон".

Теперь же они отстают всего на два пункта от зоны спасения, что явно подняло настроение команде.

Прогноз на матч и статистика

В 9 из последних 10 матчей "Шеффилд Юнайтед" было забито больше 2 голов. В то же время у “Брайтона” серия из пяти матчей без побед.

“Брайтон” наверняка хочет реабилитироваться перед болельщиками, но гости будут на кураже и вряд ли допустят погрома. Плставлю на то, что тотал будет менее 3.5 голов по коэффициенту 1.82.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Ювентус - Кальяри прогноз Серия А Италия Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Ювентус — Кальяри 11 ноября 2023 года Ювентус Коэф.: 1.63 Кальяри Рекомендуем MelBet
Борнмут - Ньюкасл прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл 11 ноября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.65 Ньюкасл Сделать ставку MelBet
Виннипег Джетс - Даллас Старс прогноз НХЛ Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Виннипег Джетс - Даллас Старс 11 ноября 2023 года Виннипег Джетс Коэф.: 2.6 Даллас Старс Сделать ставку MelBet
Реал Мадрид - Валенсия прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года Реал Мадрид Коэф.: 1.98 Валенсия Рекомендуем MelBet
Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс прогноз НХЛ Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 12 ноября 2023 года Тампа-Бэй Лайтнинг Коэф.: 1.76 Каролина Харрикейнс Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:57 Жирона, благодаря волевой победе над Райо, остается лидером Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 09:49 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 12-го тура Новости футбола Сегодня, 09:40 АПЛ. Вулверхэмптон дважды забил после 90 минуты и победил Тоттенхэм Новости футбола Сегодня, 08:59 Манчестер Сити присмотрел у Челси замену Уокеру Новости футбола Сегодня, 08:27 Манчестер Юнайтед возобновил интерес к Мбаппе Новости футбола Сегодня, 07:58 Челси – Манчестер Сити: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:16 Клубы Бундеслиги следят за голкипером Реала Новости баскетбола Сегодня, 06:43 ВИДЕО. Леброн первый в истории игрок НБА с пятью тысячами потерь Новости футбола Сегодня, 06:12 «Поздравляю Челси и Коула». Гвардиола высказался об экс-игроке Манчестер Сити Новости MMA Сегодня, 05:39 UFC 295. Прохазка - Перейра: полное расписание боев, дата и время
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус — Кальяри 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Борнмут — Ньюкасл 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Виннипег Джетс - Даллас Старс 11 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия 11 ноября 2023 года Хоккей Сегодня Прогноз на матч Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс 12 ноября 2023 года MMA 12 ноя 2023 Прогноз на бой Иржи Прохазка — Алекс Перейра 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Наполи — Эмполи 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Астон Вилла — Фулхэм 12 ноября 2023 года Футбол 12 ноя 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд 12 ноября 2023 года