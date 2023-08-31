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Прогноз на матч Брайтон - Ньюкасл 2 сентября 2023 года

Прогноз на матч Брайтон - Ньюкасл 2 сентября 2023 года
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 02 сен 2023, 12:30 Брайтон - Ньюкасл
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.55
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2 сентября состоится матч четвертого тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Ньюкаслом".

"Брайтон"

В минувшем сезоне команда в своей истории сумела пробиться в еврокубки и в новом сезоне коллектив выглядит очень уверенно, продолжая улучшать свои результаты.

Сейчас некоторые называют “Брайтон” одним из фаворитов турнира или как минимум претендентом на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем чемпионате команда выиграла первые два матча, забив по 4 гола "Лутона" и "Вулверхэмптону", после чего было досадное поражение от "Вест Хэма".

Сейчас “Брайтон” идет на шестом месте в турнирной таблице – такое же место команда заняла и по итогам минувшего сезона.

"Ньюкасл"

Эта команда находится в нижней части турнирной таблицы, хотя прошлый сезон для “сорок” был сказочным, ведь впервые почти за 20 лет они вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Сейчас “Ньюкасл” занимает 13-е место после поражений от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля". Судя по всему, такое расположение команды - временное явление, так как “Ньюкасл” успешно выступал в спаррингах перед сезоном против серьезных соперников.

Интересные факты

В 8 из последних 9 матчей с участием "Брайтона" был пробит тотал 2,5 гола, в то время как "Ньюкасл" не выиграл в 4 из последних 5 матчей.

Прогноз на матч

Обе команды потерпели поражения в последнем туре и им теперь необходимо выигрывать. Из этого можно сделать вывод, что встреча пройдет в атакующем стиле.

Я буду ставить тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,55.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.55
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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