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Прогноз на матч Брайтон - Лутон 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Брайтон - Лутон 12 августа 2023 года
Брайтон Брайтон
Премьер-лига Англия 12 авг 2023, 10:00 Брайтон - Лутон Таун
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Англия, Brighton, Американ Экспресс Комьюнити
Лутон Таун Лутон Таун
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.92
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100%
1хБет 4.50
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12 августа на "Амекс" (Брайтон) пройдет матч1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором "Брайтон" встретится с "Лутоном. Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Брайтон"

Клуб стал одним из открытий прошлого сезона. Точнее, наконец-то оправдал ожидания - уже многие эксперты сулили "Альбиону" прорыв в зону еврокубков. Как показывает розыгрыш 2022/2023, для этого нужно было внезапно отпустить перспективного менеджера, Поттера, в "Челси" (где Грэм напрочь провалился) и позвать Де Дзерби, что не работал раньше в Англии. С Роберто "чайки" смогли выиграть спор у "Астон Виллы" за 6-е место и теперь дебютируют в Лиге Европы. Ну, а активному обновлению состава в исполнении этого клуба летом все привыкли. Снова хорошо заработали, прежде всего на Мак Аллистере и Роберте Санчесе. Но и выложили почти 35 миллионов за молодого бразильца Жоао Педро Жезуша, наколотившего 11 голов за "Уотфорд" в прошлом сезоне (правда, это в Чемпионшипе). Заодно укрепили и полузащиту Даудом и Милнером.

"Лутон"

Команда очевидно воспринимается как аутсайдер №1 грядущего розыгрыша. Это не дебютант высшего дивизиона, были уже отрезки там, и даже короткий "золотой" период в 80-е, с победой в Кубке Лиги. Но "шляпники" скачивались до 5-го дивизиона, Национальной Конференции. Зато потом пошел резкий подъем, и уже в 2022-м клуб боролся за выход в АПЛ - закончил сенсационно на 6-м месте и участвовали в плей-офф. Неудачно, но даже после смены тренера (и во многом за счет прихода валлийца Эдвардса) получилось даже прибавить. Прямую путевку добыть было нереально, но "Таун" закончил на 3-м месте, после чего выиграл стыковые поединки, сначала у "Сандерленда", потом, по пенальти, у "Ковентри". Усиливались после этого в основном арендами и подписанием свободных агентов - так, среди прочего, пришел и Таит Чонг, начинавший в "Манчестер Юнайтед". Но в целом, конечно, это аутсайдер - но тем проще играть без груза ожиданий, наказывая, если получится, за недооценку.

Статистика личных встреч

Официальные матчи датируются самое позднее 2009-м, и то Трофеем Футбольной Лиги (пара ничьих). В 2021-м, в товарищеском формате, "Брайтон" ожидаемо уверенно победил 3-1.

Прогноз

Букмекеры ждут не минимально победы более опытного и классного коллектива. С учетом фактора поля, ставим на "Брайтон" с форой "-1,5 гола" (коэффициент - 1,92).

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.92
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1хБет 4.50
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