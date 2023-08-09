"Лутон"

Команда очевидно воспринимается как аутсайдер №1 грядущего розыгрыша. Это не дебютант высшего дивизиона, были уже отрезки там, и даже короткий "золотой" период в 80-е, с победой в Кубке Лиги. Но "шляпники" скачивались до 5-го дивизиона, Национальной Конференции. Зато потом пошел резкий подъем, и уже в 2022-м клуб боролся за выход в АПЛ - закончил сенсационно на 6-м месте и участвовали в плей-офф. Неудачно, но даже после смены тренера (и во многом за счет прихода валлийца Эдвардса) получилось даже прибавить. Прямую путевку добыть было нереально, но "Таун" закончил на 3-м месте, после чего выиграл стыковые поединки, сначала у "Сандерленда", потом, по пенальти, у "Ковентри". Усиливались после этого в основном арендами и подписанием свободных агентов - так, среди прочего, пришел и Таит Чонг, начинавший в "Манчестер Юнайтед". Но в целом, конечно, это аутсайдер - но тем проще играть без груза ожиданий, наказывая, если получится, за недооценку.

Статистика личных встреч

Официальные матчи датируются самое позднее 2009-м, и то Трофеем Футбольной Лиги (пара ничьих). В 2021-м, в товарищеском формате, "Брайтон" ожидаемо уверенно победил 3-1.

Прогноз

Букмекеры ждут не минимально победы более опытного и классного коллектива. С учетом фактора поля, ставим на "Брайтон" с форой "-1,5 гола" (коэффициент - 1,92).