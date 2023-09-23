Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.91 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В шестом туре чемпионата Англии 24 сентября 2023 года состоится матч между "Брайтоном" и "Борнмутом". Хозяева поля стали серьезными конкурентами за место в еврокубках, в то время как гости снова испытывают серьезные проблемы и будут вест борьбу за выживание.

"Брайтон"

После успешного прошлого сезона команда снова находится в верхней части таблицы и возможно она будет претендовать на попадание в первую четверку в этом сезоне.

С каждым сезоном игра “Брайтона” выглядит все успешнее. В новом первенстве "Брайтон" одержал четыре победы и потерпел поражение только от "Вест Хэма".

В данный момент они занимают 5-е место в таблице, уступая всего на одно очко идущим выше “Ливерпулю”, “Арсеналу” и “Тоттенхэму”.

"Борнмут"

Ничего по сравнению с прошлым сезоном в команде не изменилось. Уже на старте первенства стало ясно, что главная задача “Борнмута” – сохранить свою прописку в Премьер-лиге.

После пяти туров команда имеет всего три очка и еще не одержала ни одной победы, занимая 15-е место.

К слову, стоит уточнить, что оба их поражения были от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля", а три команды, у которых они отобрали очки, также являются более статусными, чем сам “Борнмут”.

Прогноз на матч

В последних шести матчах "Брайтона" гарантировано пробивался тотал больше 2.5 голов. В то же время “Борнмут” не добывал победы в последних девяти матчах. В новом сезоне "Брайтон" забил 15 голов в пяти матчах, опередив даже "Манчестер Сити" по результативности, а "Борнмут" нередко пропускает около двух голов за матч. Буду ставить на тотал больше 3.5 голов.

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