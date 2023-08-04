Прогноз на матч П1(-1.5) Коэф.: 1.78 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

8 августа на "Мунисипал де Брага" (Брага) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Брага" встретится с "ТСЦ Бачка-Топола". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Брага"

Клуб никогда не был чемпионом страны. Более того, только однажды, в 2010-м, "архиепископы" забирались на 2-е место в Примейре. Но, с другой стороны, они не только частенько выигрывали в последние годы кубки Португалии, но и постоянно были в квартете лучших национального первенства - как правило, ниже тройки привычных грандов, но иногда, когда кто-то из фаворитов, опережали его. Так произошло и в 2022/2023, когда слабее обычного оказался лиссабонский "Спортинг". Неплохой результат в исполнении подопечных Артура Жорже, которые, таким образом, еще и в Лигу чемпионов возвращаются. Отсюда и 5-миллионное подписание Родриго Салазара, и контракт для пришедшего свободным агентом Фонте. Впрочем, и "на выход" тут работают активно, как всегда в Португалии.

"ТСЦ Бачка-Топола" Команда - имя молодое в сербском футболе. Но при этом уже есть опыт выступлений в еврокубках. В 2020-м дебютант высшего дивизиона страны (который еще в 2014-м играл на уровне местной 4-й лиги) смог занять "с ходу" 4-е место и сыграл в Лиге Европы. Вышло достойно: обыгрывали в квалификации в Румынии "Петрокуб", выдали невероятные 6-6 со "Стяуа". Но потом позиции на внутренней арене коллектив сдал. И вице-чемпионство стало сенсацией, со всеми оговорками о том, что "Партизан", вечно второй в современном сербском футболе, провалился, а более опытные "Раднички" были не хуже, и закончили с тем же количеством очков и после регулярного сезона, и в итоге финальной, "чемпионской" пульки. Статистика личных встреч Конечно же, "Бачка-Топола" с ее мизерной историей впервые приезжает в Португалию. Прогноз Букмекеры не верят в новые сюрпризы от сербов, которые и так прыгнули выше своей головы. Рекомендуем ставить на то, что в этом поединке более опытные португальцы дома оформят победу при форе "-1,5 гола" (коэффициент - 1,78).

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