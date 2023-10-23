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Прогноз на матч Брага — Реал 24 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Брага - Реал Мадрид прогноз
Брага Брага
Лига Чемпионов 24 окт 2023, 15:00 Брага - Реал Мадрид
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Международные, Braga, Estadio Municipal de Braga
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.55
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В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов состоится матч, в котором “Брага” на своем поле будет принимать “Реал”. Встреча пройдет 24 октября.

Брага

Португальская команда уже никого не удивляет своим участием в групповом этапе Лиги чемпионов. После двух сыгранных туров в ее активе три очка, что уже можно считать неплохим показателем.

В первом туре “Брага” потерпела поражение от «Наполи» на своем стадион со счётом 1:2, но затем одержала победу над берлинским «Унионом» со счётом 3:2. Интересно, что по ходу встречи в Германии португальцы проигрывали в два мяча, но сумели перевернуть ход встречи в свою пользу.

Во вторник вечером «Брага» встретится с главным фаворитом группы и португальцам нужно надеяться хотя бы на ничью.

Реал

“Королевский” клуб, как и положено команде такого статуса уверенно стартовал в Лиге чемпионов. На данный момент команда Карло Анчелотти оправдывает свой статус и уверенно лидирует в группе.

В первом туре соревнований они одержали победу над «Унионом» со счётом 1:0, после чего обыграли «Наполи» в Италии со счётом 3:2.

Нет сомнений, что испанский клуб приехал в Португалию только за победой и тремя очками.

Статистика и прогноз на матч

«Брага» и «Реал» ранее не пересекались в еврокубках. Португальский коллектив выиграл пять последних матчей во всех соревнованиях, забив 15 голов. В то же время «Реал» проиграл только один из 12 матчей в этом сезоне.

Я не буду выдумывать и поставлю на победу гостей за скромный коэффициент 1.55.

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Коэф.: 1.55
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