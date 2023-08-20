Прогноз на матч Победа Брага Коэф.: 1.73 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

23 августа на "Мунисипал де Брага" (Брага) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Брага" встретится с "Панатинаикосом". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Брага"

Клуб никогда не был чемпионом своей страны - 2-е место стало разовым, и не таким уж и давним, пиком этого коллектива. Все же в Португалии, как и практически всегда, футбольным балом правит тройка исторических грандов. "Архиепископы" тоже заняли "свою" нишу, силы №4. Иногда они в кубке "выстреливают" и/или, как в 2022/2023, теснят кого-то из привычных грандов. Весной это получилось со "Спортингом", и португальская "бронза" и отправила подопечных Артура Жорже в квалификацию Лиги чемпионов. Там они показательно просто расправились с дебютантами из "Бачки-Тополы". Сербам не оставили шансов уже после домашних 3-0, но и на выезде получилось выдать разгром с такой же разницей голов, но немного иным счетом, 4-1. Впрочем, сейчас нужно настраиваться на явно более высокий уровень сопротивления.

"Панатинаикос" Команда все еще остается единственным представителем Греции, добиравшимся до финала еврокубка. Причем это был самый сложный из них, Кубок европейских чемпионов. Сейчас, правда, даже на внутренней арене постоянно кто-то получается сильнее. И, оформив юбилейное "золото" в 2010-м еще, "зелено-белые" занимают максимум 2-е место. Так было и в прошлом сезоне, когда подопечные Йовановича в последний момент, уже в "финишной пульке", уступили титул АЕКу. Но при этом хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов пока что вернулись. И, усилившись Едваем и рядом других новичков, греки прошли 2 предыдущих раунда по примерно похожему сценарию: победа в 1-м поединке и нужный результат во 2-м. Но если с "Днепр-1" особых проблем не было, то в Марселе после домашних 1-0 "горели" в 2 мяча Обамеянга до последней минуты, на которой получилось заработать и забить пенальти. А уж потом шокированных французов перестреляли в послематчевых 11-метровых. Статистика личных встреч Впервые "Брага" будет принимать "Панатинаикос". Прогноз Букмекеры не ждут потери очков от португальцев на своем поле. Согласимся - исход дуэли в целом не ясен, но дома "Брага" должна выиграть (коэффициент - 1,73).

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