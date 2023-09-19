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Прогноз на матч Брага - Наполи 20 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Брага - Наполи 20 сентября 2023 года
Брага Брага
Лига Чемпионов 20 сен 2023, 15:00 Брага - Наполи
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Международные, Braga, Estadio Municipal de Braga
Наполи Наполи
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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20 сентября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся "Брага" и "Наполи".

"Брага"

"Брага" начала новый сезон чемпионата Португалии крайне неудачно. После пяти сыгранных матчей команда занимает восьмое место, набрав 7 очков, и это явно не то, чего ожидали от “Браги” болельщики в новом сезоне.

На старте турнира португальцы добыли 2 победы и один раз сыграли вничью. Еще два матча они проиграли. После победы над "Морейренсе" (со счетом 3:2) они проиграли матч против "Фаренсе" со счетом 1:3.

Отметим, что в Лиге чемпионов "Брага" прошла два квалификационных раунда. Во втором раунде квалификации она обыграла "Бачку-Тополу", а затем из турнира был выбит "Панатинаикос".

"Наполи"

Наполитанцы стали чемпионами Италии в прошлом сезоне и сделали это довольно уверенно.

Но в этом сезоне их старт оказался не таким простым. "Наполи" одержал победы над "Фрозиноне" (3:1) и "Сассуоло" (2:0), но потом проиграл "Лацио" на своем поле (1:2) и сыграл вничью с "Дженоа" (2:2). Действующий чемпион страны идет на пятом месте, имея 7 очков. Они отстают от лидера "Интера" на 5 очков.

Статистика и прогноз на матч

"Наполи" считается фаворитом встречи, если смотреть на котировки букмекерских контор. Интересно, что "Брага" одержала три победы из пяти матчей. В то же время "Наполи" выиграл три из пяти предыдущих встреч.

Команды сыграли только один раз друг с другом. Их матч прошел в августе 2012 года и тогда "Наполи" победил со счетом 3:1.

В этом матче "Наполи" сможет одержать победу над соперником. Лично мне кажется именно так. Я также думаю, что обе команды могут забить друг другу, на что и буду ставить.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.69
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