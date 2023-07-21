Прогноз на матч Победа Левски София Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

Во втором туре элитного болгарского чемпионата по футболу встретятся "Ботев" и "Левски". Встреча пройдет 22 июля.

"Ботев" Пловдив

Хозяева поля в первом туре нового первенства играли с "Локомотивом" из Пловдива. Уже в дебюте встречи футболисты "Ботева" забили гол, но в итоге не смогли удержать победный результат. За несколько минут до финального свистка . "Локомотив" смог сравнять счет и вести матч к ничейному результату.

После первого тура “Ботев” расположился в середине турнирной таблицы, а именно на восьмой строчке.

"Левски" София

В первом туре болгарского чемпионата "Левски" играл на своем поле против "ЦСКА-1948". Игра выдалась крайне наряженной и долгое время на табло был зафиксирован ничейный счет 1:1, однако в самом конце встречи футболисты “ЦСКА-1948” забили победный гол и вырвали важнейшую победу.

Поражение в первом матче нового розыгрыша чемпионата Болгарии откинуло “Левски” в зону вылета. Сейчас команда занимает лишь 13-е место.

Статистика и факты

Первый матч между этими командами началась в сентябре 2002 года. С тех пор “Ботев” и “Левски” провели между собой 44 встречи, лишь девять из которых завершились победой первой команды. Еще 26 побед на счету более статусного “Левски”. Интересно, что последняя победа “Ботева” датирована августом 2021 года, тогда в Пловдиве был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев поля.

Прогноз

Гости являются фаворитами противостояния и несмотря на неудачный старт они должны набирать важные три очка. Будем ставить на победу “Левски”.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram