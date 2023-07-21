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Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года

Прогноз на матч Ботев - Левски 22 июля 2023 года
Ботев Пловдив Ботев Пловдив
Первая лига Болгария 22 июл 2023, 12:15 Ботев Пловдив - Левски София
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Болгария, Plovdiv, Hristo Botev
Левски София Левски София
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Левски София
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Во втором туре элитного болгарского чемпионата по футболу встретятся "Ботев" и "Левски". Встреча пройдет 22 июля.

"Ботев" Пловдив

Хозяева поля в первом туре нового первенства играли с "Локомотивом" из Пловдива. Уже в дебюте встречи футболисты "Ботева" забили гол, но в итоге не смогли удержать победный результат. За несколько минут до финального свистка . "Локомотив" смог сравнять счет и вести матч к ничейному результату.

После первого тура “Ботев” расположился в середине турнирной таблицы, а именно на восьмой строчке.

"Левски" София

В первом туре болгарского чемпионата "Левски" играл на своем поле против "ЦСКА-1948". Игра выдалась крайне наряженной и долгое время на табло был зафиксирован ничейный счет 1:1, однако в самом конце встречи футболисты “ЦСКА-1948” забили победный гол и вырвали важнейшую победу.

Поражение в первом матче нового розыгрыша чемпионата Болгарии откинуло “Левски” в зону вылета. Сейчас команда занимает лишь 13-е место.

Статистика и факты

Первый матч между этими командами началась в сентябре 2002 года. С тех пор “Ботев” и “Левски” провели между собой 44 встречи, лишь девять из которых завершились победой первой команды. Еще 26 побед на счету более статусного “Левски”. Интересно, что последняя победа “Ботева” датирована августом 2021 года, тогда в Пловдиве был зафиксирован счет 3:1 в пользу хозяев поля.

Прогноз

Гости являются фаворитами противостояния и несмотря на неудачный старт они должны набирать важные три очка. Будем ставить на победу “Левски”.

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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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