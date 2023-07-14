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Прогноз на матч Ботафого - Ред Булл Брагантино 16 июля 2023 года

Прогноз на матч Ботафого - Ред Булл Брагантино 16 июля 2023 года
Ботафого РЖ Ботафого РЖ
Серия A Бразилия 15 июл 2023, 20:00 Ботафого РЖ - Ред Булл Брагантино
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Бразилия,
Ред Булл Брагантино Ред Булл Брагантино
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.68
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В рамках 15-го тура бразильской Серии А «Ботафого» примет «Ред Булл Брагантино» на олимпийском стадионе «Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро. Встреча пройдет 16 июля и начнется в 01:00 по европейскому времени.

«Ботафого»

Эта команда уверенно лидирует в чемпионате с 36 очками, опережая второе место турнирной таблицы на 10 очков. Они выиграли 12 из 14 матчей, а единственные поражения пришлись на выездные матчи.

В матче «Ред Булл Брагантино» хозяева не смогут рассчитывать на защитника Рафаэля и полузащитника Патрика де Паула из-за травм.

«Ред Булл Брагантино»

Команда проводит хороший сезон и в последних пяти матчах не имеет поражений. Интересно, что только в одном из этих матчей они забили более двух голов.

«Ред Булл Брагантино» на игру с лидером первенства остался без защитников Эдуардо Сантона, Лео Ортиса и Лукаса Куньи, опорного полузащитника Рауля, а также нападающих Игнасио Лакинтана и Хелиньо из-за травм.

История противостояния

В своих предыдущих 21 личных встречах, которые были сыграны с 1990 по 2022 год, «Ботафого» выиграл восемь раз, в то время как «Ред Булл Брагантино» выиграл семь раз. Еще шесть матчей завершились вничью.

В предыдущем сезоне «Ботафого» дважды выигрывал у «Ред Булл Брагантино» по ходу чемпионата – со счетом 1:0 на выезде и со счетом 2:1 дома.

В трех из пяти последних очных встреч между нынешними соперниками было забито не более двух мячей.

Прогноз на матч

Учитывая статистику, разумной ставкой можно было бы сделать тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,68.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.68
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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