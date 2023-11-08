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Прогноз на матч Бостон - Нью-Йорк Айлендерс 10 ноября 2023 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс прогноз
Бостон Брюинз Бостон Брюинз
НХЛ Сегодня, 18:00 Бостон Брюинз - Нью-Йорк Айлендерс
Бостон , ТД-Гарден
Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Айлендерс
Прогноз на матч Победа Бостон Брюинз
Коэф.: 1.75
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В ночь с четверга 9 ноября, на пятницу 10 ноября состоится матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. На арене ТД Гарден Бостон Брюинс примет команду Нью-Йорк Айлендерс. Матч начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Бостон Брюинс

Команда потерпела второе поражение в сезоне, уступив на выезде Детройту со счетом 5:4. Однако, в следующей игре "медведи" реабилитировались и одолели Даллас 3:2. Сейчас Бостон не испытывает каких-то проблем. Команда одержала 10 побед, однажды проиграла в основное время и один раз в овертайме. Брюинс имеют в активе 21 очко и возглавляют Восточную конференцию.

Лучшим игроком Бостона является Давид Пастрняк. В 12 матчах хоккеист набрал 17 очков, забив девять голов и отдав восемь ассистов. Однако, у Брюинс есть проблемы с травмами. Сразу пять хоккеистов находятся в лазарете команды, причем три из них - защитники.

Нью-Йорк Айлендерс

Айлендерс не так удачно начали сезон. В 11 матчах команда из Нью-Йорка набрала 13 очков и расположилась на девятом месте в Восточной конференции. В последних пяти поединках они трижды проиграли и в каждом из этих матчей пропускали четыре шайбы.

Лучшим "снайпером" команды является Бо Хорваты, который набрал девять очков. Однако, проблема в том, что хоккеист получил травму нижней части тела, поэтому его участие в матче с Бостоном пока под вопросом.

Прогноз

Глядя на последние выступления обеих команд, можно представить, что будет достаточное количество заброшенных шайб. Кроме этого, нельзя исключать форму команд, а Брюинс сейчас в лучшем положении. Поэтому моя ставка - победа Бостона в основное время и минимум три заброшенные шайбы "Медведей".

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Прогноз на матч Победа Бостон Брюинз
Коэф.: 1.75
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