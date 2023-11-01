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Прогноз на матч Бостон Брюинз — Торонто Мейпл Лифс 3 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс прогноз
Бостон Брюинз Бостон Брюинз
НХЛ 02 дек 2023, 17:30 Бостон Брюинз - Торонто Мейпл Лифс
Бостон, ТД Гарден
Торонто Мейпл Лифс Торонто Мейпл Лифс
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.58
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В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоится матч между Бостоном и Торонто. Встреча пройдет на Ти-Ди Гарден в ночь на 3 ноября. Начало игры запланировано на 00:30 по центральноевропейскому времени.

Бостон Брюинз

Команда основана еще в 1924-м году и является одной и старейших в НХЛ. Брюинз стали первой американской командой в Национальной хоккейной лиге и за свою историю завоевали шесть Кубков Стэнли. Последнее чемпионство датировано 2011-м годом.

В новый сезон команда вошла более чем уверенно. Бостон проиграл лишь раз в восьми поединках, и то в овертайме в матче против Анахайма. Брюинз возглавляют таблицу Восточной Конференции.

Торонто Мейпл Лифс

Клуб из Торонто является рекордсменом по смене названий. Нынешнее имя — уже четвёртое. Торонто (1917—1918); Торонто Аренас (1918—1919); Торонто Сент-Патрикс (1919—1927); Торонто Мейпл Лифс (с 1927 года). При этом команда ни разу не покидала Торонто.

«Листья» в своей истории 13 раз становились чемпионом НХЛ, однако последний успех датирован еще 1967-м годом. В прошлом сезоне Торонто уступил в четвертьфинале плей-офф Флориде. А новый сезон начался относительно удачно. Торонто набрал 11 баллов после девяти матчей и расположился на седьмом месте в Восточной Конференции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бостон не проигрывает в основное время на протяжении десяти матчей в рамках НХЛ.
  • Торонто проиграл два последних поединка.
  • Бостон Брюинз праздновал победу в предыдущих трех очных встречах.

Прогноз

Хозяева намного лучше начали новый сезон и будут фаворитом этой игры. Ставить предлагаю на победу Бостона с форой 0.

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Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.58
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