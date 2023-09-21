Прогноз на матч П2(1,5) Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В субботу 23 сентября в 15:30 по среднеевропейскому времени на арене «Боруссия-Парк» в рамках пятого тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах примет в гостях РБ Лейпциг.

Боруссия Менхенгладбах

Боруссия один из самых титулованных клубов страны. Команда пять раз становилась чемпионом Германии, трижды выигрывала Кубок страны и два раза — Кубок УЕФА. Но золотыми годами «жеребцов» были 70-е годы прошлого столетия, именно тогда они и завоевали большинство трофеев. На данный момент клуб – «середнячок» в Германии, последний раз они принимали участие в Еврокубках в сезоне 2020/21, а три последних сезона не финишируют выше восьмой строчки.

В прошлом сезоне Боруссия Менхенгладбах заняла десятое место в Бундеслиге набрав 43 очка. Текущий футбольный год «жеребята» начали также неудовлетворительно и после четырех матчей у них всего два очка за ничьи с аутсайдерами чемпионата – Дармштадтом и Аугсбургом.

Летом клуб заключил контракт с экс-тренером Янг-Бойз и Байера Херардо Сеоане, который с «пчелами» трижды становился чемпионом страны. Также летом были подписаны Юлиан Вайгль с Бенфики, Франк Онора с Бреста и Томаш Чванчара из Спарты Прага. Из-за травм команде в матче не помогут Каудио Кане, Кристоф Крамер, Штефан Лайнер и Йонас Омлин.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг – один из самых молодых клубов в Германии. Команда основана в 2009 году и за свою короткую историю сумела дважды завоевать Кубок и один раз Суперкубок страны. В Бундеслигу «красные быки» повысились после сезона 2015/16 и уже дважды финишировали на второй строчке турнирной таблицы, трижды – на третьей. На международной арене клуб доходил до полуфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В предыдущем сезоне Лейпциг занял третью позицию в Бундеслиге уступив лидерам пять баллов. В текущем сезоне команда играет в групповом этапе Лиги Чемпионов, где уже успела одержать победу над Янг Бойз (3:1). В чемпионате страны команда идет на третьей строчке имея девять очков за три победы в четырех матчах, только в первом матче «красные быки» проиграли Байеру (2:3).

С прошлого года команду возглавляет Марко Розе, который до этого успел побывать в тренерском кресле двух Боруссий – дортмундской и Менхенгладбах – их соперника в этом матче. Летом клуб продал Йошку Гвардиола в Манчестер Сити, Кристофера Нкунку в Челси и Доминика Собослая в Ливерпуль, а вместо них приобрел у Лиона Кастелло Люкебу, Луа Опенда у Ланса, Беньямина Шешко у Зальцбурга, Николаса Зайвальда у Лиферинга и Кристофа Баумгартнера у Хофенхайма.

Факты о матче и статистика личных встреч

Команды четырнадцать раз встречались между собой в рамках Бундеслиги. У гостей этого матча больше побед в очных встречах – семь, против трех у Боруссии Менхенгладбах. В предыдущем сезоне каждая из команд побеждала матче на своём поле с одинаковым счетом (3:0).

Прогноз на матч

РБ Лейпциг считается фаворитом текущей встречи, но я бы не стал сбрасывать со счетов Боруссию Менхенгладбах. В прошлом сезоне они уже сумели победить соперника на своем поле, а еще с учетом того, что «красные быки» на этой неделе проводили матч Лиги чемпионов на выезде то не уверен, что они смогут победить с большим отрывом. Моя ставка – фора (+1,5) на Боруссию Менхенгладбах за 1,55.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram