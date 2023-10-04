Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Майнц 6 октября 2023 года
В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги Боруссия будет принимать Майнц. Матч пройдет на Боруссия-Парк в Менхенгладбахе 6 октября. Начало встречи запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.
Боруссия Менхенгладбах
За редким исключением, Боруссия в последние 10-15 лет стабильно борется за попадание в еврокубки. Можно отметить, что команда достаточно хорошо выступает на внутренней арене. Чего пока нельзя сказать про нынешний сезон.
Боруссия провалила старт Бундеслиги, где набрала всего пять очков в первых шести турах. Но есть уверенность, что команда наладит игру и выровняет результаты. К слову, «черно-белые» уступали только фаворитам чемпионата (Байер, Лейпциг, Бавария), а единственную победу добыли только в прошлом туре над Бохумом.
Майнц
Майнц в последних двух розыгрышах Бундеслиги занимал места в середине таблицы, а за выживание не боролся уже лет 5. Поэтому провал в новом чемпионате выглядит достаточно неожиданно.
Команда уверенно обосновалась на дне турнирной таблицы, сумев не проиграть только франкфуртскому Айнтрахту. В остальных пяти матчах Майнц пропустил аж 16 мячей. А глядя на календарь ближайших матчей, пока не понятно где Майнц собирается брать очки.
Интересные факты о матче и история личных встреч
Боруссия еще не побеждала дома в нынешнем сезоне Бундеслиги.
Майнц не побеждает в Бундеслиге уже на протяжении 11-ти матчей, а в гостях команда выигрывала еще полгода назад.
Майнц не уступает Боруссии в последних пяти матчах, а последний успех Гладбаха датирован 2020 годом.
Прогноз
Думаю, что Боруссия наконец должна победить, особенно если брать во внимание ужасную игровую форму гостей. Моя ставка — победа хозяев.
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