Прогноз на матч П2(-1.5) Коэф.: 1.9 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

2 сентября на "Боруссия-Парк" (Менхенгладбах) пройдет матч 3-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Боруссия" (Менхенгладбах) встретится с "Баварией". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Боруссия" (Менхенгладбах)

Клуб достаточно известный и популярный. Причем не только в исторической ретроспективе: при Марко Розе, пару сезонов назад, удалось сыграть в плей-офф Лиги чемпионов. Но потом наставника сменили в Дортмунд, и ему никак не находили толкового преемника. В итоге в прошлом сезоне "жеребцы" только замкнули топ-10 итоговой таблицы. В итоге летом тут появился новый тренер, Сеоане, который в Германии памятен по подъему "Байера" в топ-4 и, значит, возвращению "аспиринщиков" в Лигу чемпионов. Но потом был настолько слабый старт, что Георардо быстро уволили. На новом месте швейцарец пока что выигрывал только у некоего "Берзенбрюка" (зато сразу 7-0). В Бундеслиге сначала выдали мега-зрелищные 4-4 со скромным "Аугсбургом". А потом последовали домашние 0-3 с "Байером".

"Бавария" Команда в прошлом сезоне не заслуживала сохранения "серебряной салатницы". Но все равно Тухель получил ее за счет осечки конкурента, дортмундской "Боруссии", в решающем, последнем туре Бундеслиги. При этом Томас, пришедший только в середине весны, успел вылететь и из кубка страны, и из Лиги чемпионов. Более того, новый сезон начинался с разгромных 0-3 от "РБ Лейпциг" в Суперкубке страны. Но это, возможно, и помогло, ведь в обоих первых поединках чемпионата Германии "Звезда Юга" комфортно выигрывала - 4-0 у "Вердера", 3-1 у "Аугсбурга". Уже начал оправдывать свой рекордный, 100-миллионный трансфер Кейн. Харри мало что показал с "быками", будучи подписан накануне. Но в Бундеслиге у него уже 3 гола при передаче на Сане. Статистика личных встреч Невероятно, но "Боруссия" не проигрывает вот уже 5 раз кряду. Более того, при паре ничьих было 3 победы "жеребцов". Прогноз Букмекеры считают гостей явным фаворитом. Согласимся, пора чемпиону выиграть, причем даже используем на них фору "-1,5 гола" (коэффициент - 1,9).

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