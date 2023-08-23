Прогноз на матч Тотал больше 3.0 Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 августа на "Боруссия-Парк" (Менхенгладбах) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Боруссия" (Менхенгладбах) встретится с "Байером". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Боруссия" (Менхенгладбах)

Клуб имеет славную историю. Да и не так давно, при Марко Розе, пробивалась в плей-офф Лиги чемпионов. Но этого специалиста переманили в Дортмунд. И так ему на протяжении 2-х лет не могли найти достойного преемника. Год назад сделали ставку на Фарке, но и Даниэл разочаровал, закончив с "жеребцами" только на 10-й позиции. Перед началом нового цикла его сменил Сеоане, что в немецком футболе себя хорошо проявил в позапрошлом сезоне как раз в Леверкузене, но потом был уволен чуть менее года назад. Хеорардо пришел в тяжелый момент: проект, по разным причинам, покинули Штиндль, Бенсебаини, Байер, Маркус Тюрам и Хофманн. Но и новичков подписали много, в том числе и такие известные футболисты, как Вайгль. Дебютировал швейцарец на новом месте в Бундеслиге с поездки к "Аугсбургу", и феерической ничьей 4-4.

"Байер" Команда при упомянутом Сеоане вернулся по итогам 2021/2022 в топ-4. Но потом все настолько плохо начиналось в новом розыгрыше, что с Хеорардо очень быстро попрощались. Его сменил Хаби Алонсо, что воспринимался как 1 из перспективнейших тренеров Европы. Но пока что у экс-полузащитника не все получилось. Немцы неплохо играли в Лиге Европы, но вылетели в полуфинале, проиграв "Роме". А в Бундеслиге "аспиринщики" с громадным трудом, только по дополнительным показателям, опередили "Айнтрахт" в споре за 6-е место. Перед новым циклом в Леверкузене заметно обновился коллектив: ушли Баккер, Диаби и Демирбай, но и пригласили Гримальдо, Хофманна (как раз из Менхенгладбаха), Джака, Бонифасе, Коварж. Стартовать пришлось с прямым конкурентом, "РБ Лейпциг". В поединке забили на 1 больше, 3-2. Статистика личных встреч В прошлом сезоне "Байер" удачно играл с "Менхенгладбахом". С ним набрали 4 очка из 6 возможных. Прогноз Букмекеры больше верят в гостей из Леверкузена. Но, с учетом результатов в 1-м туре, остановимся на нейтральном "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,74).

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