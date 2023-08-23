EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Байер 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Байер 26 августа 2023 года

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах - Байер 26 августа 2023 года
Боруссия М Боруссия М
Бундеслига Германия 26 авг 2023, 12:30 Боруссия М - Байер
-
- : -
Германия, Monchengladbach, Боруссия Парк
Байер Байер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

26 августа на "Боруссия-Парк" (Менхенгладбах) пройдет матч 2-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором "Боруссия" (Менхенгладбах) встретится с "Байером". Старт поединка запланирован на 18:30 по европейскому времени.

"Боруссия" (Менхенгладбах)

Клуб имеет славную историю. Да и не так давно, при Марко Розе, пробивалась в плей-офф Лиги чемпионов. Но этого специалиста переманили в Дортмунд. И так ему на протяжении 2-х лет не могли найти достойного преемника. Год назад сделали ставку на Фарке, но и Даниэл разочаровал, закончив с "жеребцами" только на 10-й позиции. Перед началом нового цикла его сменил Сеоане, что в немецком футболе себя хорошо проявил в позапрошлом сезоне как раз в Леверкузене, но потом был уволен чуть менее года назад. Хеорардо пришел в тяжелый момент: проект, по разным причинам, покинули Штиндль, Бенсебаини, Байер, Маркус Тюрам и Хофманн. Но и новичков подписали много, в том числе и такие известные футболисты, как Вайгль. Дебютировал швейцарец на новом месте в Бундеслиге с поездки к "Аугсбургу", и феерической ничьей 4-4.

"Байер"

Команда при упомянутом Сеоане вернулся по итогам 2021/2022 в топ-4. Но потом все настолько плохо начиналось в новом розыгрыше, что с Хеорардо очень быстро попрощались. Его сменил Хаби Алонсо, что воспринимался как 1 из перспективнейших тренеров Европы. Но пока что у экс-полузащитника не все получилось. Немцы неплохо играли в Лиге Европы, но вылетели в полуфинале, проиграв "Роме". А в Бундеслиге "аспиринщики" с громадным трудом, только по дополнительным показателям, опередили "Айнтрахт" в споре за 6-е место. Перед новым циклом в Леверкузене заметно обновился коллектив: ушли Баккер, Диаби и Демирбай, но и пригласили Гримальдо, Хофманна (как раз из Менхенгладбаха), Джака, Бонифасе, Коварж. Стартовать пришлось с прямым конкурентом, "РБ Лейпциг". В поединке забили на 1 больше, 3-2.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Байер" удачно играл с "Менхенгладбахом". С ним набрали 4 очка из 6 возможных.

Прогноз

Букмекеры больше верят в гостей из Леверкузена. Но, с учетом результатов в 1-м туре, остановимся на нейтральном "тотал больше 3,0 голов" (коэффициент - 1,74).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3.0
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Лига конференций 24 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Динамо Киев Коэф.: 2.34 Бешикташ Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Лига Европы 24 авг 2023, 13:00 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Славия Прага Коэф.: 1.69 Заря Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Лига Европы 24 авг 2023, 14:00 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года ОИ Любляна Коэф.: 1.72 Карабах Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Ла Лига Испания 25 авг 2023, 13:30 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Лас-Пальмас Коэф.: 2 Реал Сосьедад Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Чемпионшип Англия 25 авг 2023, 14:30 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Халл Сити Коэф.: Бристоль Сити
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:55 Барселона выкупит Канселу у Манчестер Сити, но при одном условии Новости футбола Сегодня, 15:35 Карим Бензема недоволен главным тренером Аль-Иттихад Новости футбола Сегодня, 15:17 Скандальный нападающий Манчестер Юнайтед Гринвуд может сменить сборную Новости футбола Сегодня, 14:45 Лига Конференций. Днепр-1 спасся в меньшинстве, Астон Вилла забила пять голов Новости футбола Сегодня, 14:40 Барселона может продать опытного защитника Новости футбола Сегодня, 14:20 Манчестер Сити хочет купить полузащитника сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 13:50 Ювентус может вернуть звездного испанского нападающего Новости футбола Сегодня, 13:34 Милан вступил в борьбу за талантливого нападающего ПСЖ Новости футбола Сегодня, 13:28 Манчестер Сити объявил о продлении контракта со звездным полузащитником Новости футбола Сегодня, 11:50 Жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА: дата, время, команды, посев и где смотреть?
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Динамо Киев - Бешикташ 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Славия Прага - Заря 24 августа 2023 года Футбол 24 авг 2023 Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Халл Сити - Бристоль Сити 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч РБ Лейпциг - Штутгарт 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Челси - Лутон 25 августа 2023 года Футбол 25 авг 2023 Прогноз на матч Сельта - Реал Мадрид 25 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Борнмут - Тоттенхэм 26 августа 2023 года Футбол 26 авг 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года