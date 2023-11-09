Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург 10 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 2.1 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В предстоящем матче чемпионата Германии «Боруссия М» встретится с «Вольфсбургом». У гостей появились небольшие трудности, так как они выигрывают в последних четырех матчах.

«Боруссия М»

На данный момент команда с 10 очками находится на 11-м месте турнирной таблицы чемпионата Германии. “Боруссия” показывает стабильную, но далеко не идеальную игру.

В новом сезоне они чаще зарабатывают очки за счет ничьих и показывают лучшие результаты на выезде, хотя в прошлых сезонах команда исключительно сильно играла на родной арене.

В целом у болельщиков вряд ли есть вопросы к своим любимчикам, ведь их уровень игры не сильно ухудшился, даже после ухода ключевых футболистов.

«Вольфсбург»

Еще недавно команда боролась за высшие места в чемпионате, а теперь ведет борьбу за место в еврокубках. Хотя, плохими достижениями это тоже сложно назвать.

В новом сезоне “волки” плохо выступают на выезде, набрав всего три очка в пяти выездных матчах. Они не выиграли в последних четырех матчах, проиграв три и сыгра одну ничью.

Теперь они 13 очками занимают девятое место и надеются на улучшение ситуации уже после матча 11-го тура.

Интересные факты и прогноз на матч

В 9 из 10 последних матчей «Боруссии М» был пробит тотал больше 2,5. У Вольфсбурга тотал забитых голов в последних 4-х матчах также превышал 2,5.

Победителя в этом противостоянии определить сложно, хотя преимущество букмекеры отдают хозяева поля. Вольфсбург на выезде забил всего 6 голов, а Боруссия М на своем поле лишь пять.

Учитывая это все буду ставить на то, что команды забьют меньше 3 мячей.

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