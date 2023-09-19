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В пятницу 23 сентября в 15:30 по среднеевропейскому времени на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч пятого тура немецкой Бундеслиги между Боруссией и Вольфсбургом.

Боруссия Дортмунд

Один из самых титулованных клубов уже не раз доказывал, что способен завоевывать трофеи. Боруссия становилась чемпионом Германии восемь раз, пять раз завоевывала Кубок и шесть раз Суперкубок страны, а также по одному разу побеждала в Лиге чемпионов, Кубкеобладателейкубков УЕФА и Межконтинентальном кубке. Два предыдущих сезона «черно-желтые» занимали второе место в Бундеслиге, уступая Баварии, причемчемпионство в прошлом сезонеушло от Боруссии на последних минутах заключительного тура, когда «шмели» буквально подарили титул мюнхенцам.

После четырех туров нового розыгрыша Бундеслиги Дортмунд занимает седьмое место, имеявосемь очков. В первом туре «черно-желтые» обыграли Кельн (1:0), далее было две ничьих с Бохумом (1:1) иХайденхаймом (2:2), а впрошлую субботу была еще одна победа над Фрайбургом (4:2). До началачемпионата Боруссияеще успела разгромитьскромный ШОТТ Майнциз региональной лиги (6:1)в рамках Кубка страны.

Вольфсбург

«Волки» в отличии от своего соперника всего лишь один раз сумели победить в Бундеслиге (2008/09) и завоевать Кубок (2014/15),а затем еще взяли и Суперкубок, обыгравв серии пенальти Баварию. В прошлом сезоне Вольфсбург занял восьмое место в чемпионате, лишь один пункт отделял подопечных Нико Ковача от зоны еврокубков. Последний раз на международной арене «волки» играли в сезоне 2019/20 в Лиге Европы.

На данный момент Вольфсбург располагается на одну строчку выше соперника имея в своем активе девять очков. В первом туре победа была надХайденхаймом (2:0), во втором туре над Кельном (2:1), в третьем туре «волки» потерпели поражение от Хоффенхайма (1:3), ну а в последнем матче в субботу «зелено-белые»дома обыграли Унион Берлин (2:1).

Факты о матче и статистика личных встреч

В предыдущем сезоне в рамках Бундеслигисоперники обменялись домашними сухими победами. В первом круге Вольфсбург забил сопернику два гола, на что уже весной Боруссия ответила победой с шестью забитымимячами на своем поле. В сезоне 2021/22 дважды побеждали «черно-желтые» (3:1 и 6:1), аналогично и в сезоне 2020/21, когда дортмундцы дваждывзяли верх над «волками» со счетом 2:0.

Прогноз на матч

Может показаться, что Дортмунд – очевидный фаворит в этой паре. Однако Хоффе на старте сезона опасен. Он уже успел снять скальп с другого участника группового этапа Лиги чемпионов УЕФА – Униона – а также не нагружен еврокубковыми сражениями. В то же время, Боруссия вынуждена «отвлекаться» на чемпионскую лигу, да и в целом пока выглядит нестабильно: ничьи со скромными Бохумом и Хайденхаймом как подтверждение этого тезиса. Поэтому шансы гостей вывезти из «Сигнал Идуна Парк» очки выше среднего. Моя ставка – фора на «волков» +1.

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