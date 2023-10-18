Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках восьмого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Боруссией и Вердером. Встреча пройдет на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде 20 октября. Начало игры запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Боруссия Дортмунд

После сумасшедшей развязки минувшего сезона, Боруссия снова среди претендентов на титул. Команда Эдина Терзича пока не демонстрирует выдающейся игры в Бундеслиге, но очки набирает исправно. На внутренней арене команда пока не проигрывала. Боруссия идет на четвертом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. В активе «шмлей» 17 очков после семи сыгранных матчей. Стоит отметить, что отставание от лидирующего Байера всего 2 балла.

В Лиге Чемпионов, Боруссия после гостевого поражения от ПСЖ сыграла вничью с итальянским Миланом на своем поле.

Вердер

Команда прекрасно смотрелась год назад, после подъема из второго дивизиона страны. Но, по большому счету, запала Фюллькругу и компании хватило только на стартовый отрезок, до чемпионата мира. Потом уже в основном «музыканты» не удивляли, но все равно и 36 набранных очков с головой хватило для того, чтобы занять тринадцатое итоговое место, то есть уберечься от возвращения в Бундеслигу 2.

Фюллькруг ушел (как раз в Боруссию), а без него Вердер с шестью очками расположился на 14-й позиции в таблице Бундеслиги.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Боруссия на внутренней арене не проигрывает с апреля этого года.

Вердер в гостях победил лишь раз в последних 12-ти матчах.

С 2019-го года команды не играли в ничью. В очных матчах, как правило, много забитых голов.

Прогноз

Думаю, что и на этот раз команды порадуют болельщиков результативной игрой. Ставить буду на то, что Боруссия и Вердер обменяются голами.

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