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Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Унион Берлин 7 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Боруссия Д - Унион прогноз
Боруссия Д Боруссия Д
Бундеслига Германия 07 окт 2023, 09:30 Боруссия Д - Унион
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Германия, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
Унион Унион
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.63
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В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги Боруссия будет принимать столичный Унион. Матч пройдет в субботу 7 октября на Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Начало встречи запланировано на 15:30 по среднеевропейскому времени.

Боруссия Дортмунд

После сумасшедшей развязки минувшего сезона, Боруссия пока не выглядит претендентом на титул. Команда Эдина Терзича пока не демонстрирует выдающейся игры в Бундеслиге, но очки набирает исправно. На внутренней арене команда пока не проигрывала. Боруссия идет на четвертом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. В активе «шмлей» 14 очков после шести сыгранных матчей. Стоит отметить, что отставание от лидирующего Байера всего 2 балла.

В Лиге Чемпионов, Боруссия после гостевого поражения от ПСЖ сыграла вничью с итальянским Миланом на своем поле.

Унион

Берлинский Унион — скромный самобытный немецкий футбольный клуб. В Бундеслиге команда выступает всего пятый год подряд, зато уже уверенно играет в еврокубках. Стоит отметить, что Унион по итогам каждого сезона обновляет собственный рекорд, занимая места в таблице все выше и выше. Так, в прошлой сезоне команда пришла к финишу четвертой, что дало право дебютировать в Лиге Чемпионов, гду Унион потерпел два обидных поражения. Сначала немцы из-за гола на 94-й минуте уступили мадридскому Реалу, а затем по этой же причине проиграли португальской Браге.

В чемпионате дела идут тоже неважно. После двух побед на старте Унион проиграл все остальные матчи и сейчас находится на 11-м месте.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Унион проиграл уже шесть матчей подряд.
  • Боруссия не пропустила в трех из четырех последних домашних матчей.
  • Команды между собой никогда не играли вничью в рамках Бундеслиги. Счет в личных встречах 4:4.

Прогноз

Хозяева будут явным фаворитом, а учитывая как команды играют между собой, предположу, что голов будет много. Поэтому, ставить буду на Тотал Больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.63
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