Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Милан 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов нас ждет жаркий матч дортмундской Боруссии и Милана. Поединок пройдет в рамках группы F на Сигнал Идуна Парк. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Боруссия Дортмунд

После сумасшедшей развязки минувшего сезона, Боруссия пока не выглядит претендентом на титул. Команда Эдина Терзича пока не демонстрирует выдающейся игры в Бундеслиге, но очки набирает исправно. На внутренней арене команда пока не проигрывала. Боруссия идет на четвертом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата.

А в Лиге Чемпионов пока похвастаться нечем. Дортмунд угодил в сложнейшую группу с Миланом, Ньюкаслом и ПСЖ. Именно последним «шмели» без шансов проиграли в стартовом матче групповой стадии.

Милан

«Россонери» после фееричного провала в дерби с Интером (поражение 1:5) успели стартовать в групповом турнире Лиги Чемпионов домашней ничьей с английским Ньюкаслом. Можно смело говорить, что команда уже точно пришла в себя. Милан набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице.

Посреди этой недели подопечные Пиоли добились волевой победы в гостях над Кальяри Клаудио Раньери — 1:3. Первые голы за команду провели летние новички Окафор и Лофтус-Чик. А на минувших выходных Милан уверенно разобрался в домашнем матче с Лацио. Команда имеет 18 очков в своем активе и вместе с Интером возглавляет таблицу Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Боруссия дома не проигрывает уже больше года (в августе 2022-го уступили Вердеру).

Милан четыре матча подряд не проигрывает. В этих поединках команда пропустила лишь один гол.

Команды встречались между собой 4 раза. В полуфинале Кубка УЕФА в сезоне 2001/2002 и на групповой стадии следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. В обоих случаях Милан и Боруссия обменялись победами.

Прогноз

Хоть Боруссия находится не в самой лучшей форме, считаю, что голов будет достаточно. Привлекательной выглядит ставка на Тотал Больше 2.5.

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