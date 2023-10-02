EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Милан 4 октября 2023 года

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Милан 4 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Боруссия Д - Милан прогноз
Боруссия Д Боруссия Д
Лига Чемпионов 04 окт 2023, 15:00 Боруссия Д - Милан
-
- : -
Международные, Dortmund, Сигнал Идуна Парк
Милан Милан
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов нас ждет жаркий матч дортмундской Боруссии и Милана. Поединок пройдет в рамках группы F на Сигнал Идуна Парк. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Боруссия Дортмунд

После сумасшедшей развязки минувшего сезона, Боруссия пока не выглядит претендентом на титул. Команда Эдина Терзича пока не демонстрирует выдающейся игры в Бундеслиге, но очки набирает исправно. На внутренней арене команда пока не проигрывала. Боруссия идет на четвертом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата.

А в Лиге Чемпионов пока похвастаться нечем. Дортмунд угодил в сложнейшую группу с Миланом, Ньюкаслом и ПСЖ. Именно последним «шмели» без шансов проиграли в стартовом матче групповой стадии.

Милан

«Россонери» после фееричного провала в дерби с Интером (поражение 1:5) успели стартовать в групповом турнире Лиги Чемпионов домашней ничьей с английским Ньюкаслом. Можно смело говорить, что команда уже точно пришла в себя. Милан набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице.

Посреди этой недели подопечные Пиоли добились волевой победы в гостях над Кальяри Клаудио Раньери — 1:3. Первые голы за команду провели летние новички Окафор и Лофтус-Чик. А на минувших выходных Милан уверенно разобрался в домашнем матче с Лацио. Команда имеет 18 очков в своем активе и вместе с Интером возглавляет таблицу Серии А.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Боруссия дома не проигрывает уже больше года (в августе 2022-го уступили Вердеру).

Милан четыре матча подряд не проигрывает. В этих поединках команда пропустила лишь один гол.

Команды встречались между собой 4 раза. В полуфинале Кубка УЕФА в сезоне 2001/2002 и на групповой стадии следующего розыгрыша Лиги Чемпионов. В обоих случаях Милан и Боруссия обменялись победами.

Прогноз

Хоть Боруссия находится не в самой лучшей форме, считаю, что голов будет достаточно. Привлекательной выглядит ставка на Тотал Больше 2.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Торино Коэф.: 1.78 Верона Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.6 Монца Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1 октября 2023 года Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года Кайсериспор Коэф.: 2.07 Истанбул Башакшехир Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года Лига чемпионов АФК Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года Аль-Наср Коэф.: 1.77 ФК Истиклол Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Фиорентина Коэф.: 1.77 Кальяри Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:30 Рейнджерс остался без главного тренера Новости футбола Сегодня, 05:00 Лерой Сане установил рекорд в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 04:30 Реал потерял важного игрока перед матчем Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 04:16 Роналду забивает 35 и больше голов за год 14-й раз в своей карьере Новости футбола Сегодня, 04:00 Игроки сборной Аргентины поссорились после матча Тоттенхэма и Ливерпуля Новости футбола Сегодня, 03:30 Стало известно, когда Месси вернется на поле Новости футбола Сегодня, 03:00 Моуринью рассказал, уйдет ли он из Ромы в ближайшее вреемя Новости футбола Сегодня, 02:30 Эффект Месси: билеты на матчи Интер Майами продают по сумасшедшим ценам Новости футбола Сегодня, 02:00 Почеттино рассказал, как относится к Мудрику и назвал его уникальным Новости футбола Сегодня, 01:30 Лиги чемпионов не будет: УЕФА готовит реформу еврокубков
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Торино - Верона 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сассуоло - Монца 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Наср - Истиклол 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина - Кальяри 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лас-Пальмас - Сельта 2 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фулхэм - Челси 2 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Лутон - Бернли 3 октября 2023 года Футбол 03 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года