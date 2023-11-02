Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Бавария 4 ноября 2023 года

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В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Баварией и дортмундской Боруссией. Встреча пройдет на Сигнал Идуна Парк в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 18:30 по центральноевропейскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда из Дортмунда показывает хорошие результаты в последнее время. Боруссия уверенно выглядит Бундеслиге, а также добилась важной победы в Лиге чемпионов над английским Ньюкаслом, что позволяет продолжать борьбу за выход из группы.

В минувшем поединке «шмели» не справились во Франкфурте с Айнтрахтом, матч завершился результативной ничьей 3:3. Если брать выступления команды в целом, то можно отметить, что Дортмунд еще не уступал в Бундеслиге, однако бросается в глаза еще и то, что каждый третий матч заканчивается ничьей.

В поединках с командами повыше уровнем, подопечным Терзича приходится очень тяжело, что подтверждает матч с ПСЖ, когда немцы без шансов уступили.

Бавария

Действующие чемпионы пока находятся не во главе турнирной таблицы, а на втором месте. Это связано с тем, что в этом сезоне в Германии действительно большая конкуренция. В новом сезоне Бавария уже провела матч с лидером турнирной таблицы Байером и там была зафиксирована ничья. Также вничью сыграли против крепкого Лейпцига, что показывает, что у Мюнхена проблемы в матчах с прямыми конкурентами.

Накануне подопечные Тухеля позорно проиграли Саарбрюкену из третьего дивизиона и покинулы Кубок Германии. Это однозначно бьет по психологии игроков и главного тренера, от которого руководство ждет совершенно других результатов.

Бавария выступает нестабильно, лишь порой напоминая ту грозную силу, к которой все так привыкли. В поединках против слабых команд мюнхенский коллектив куражится (Бохум и Дармштадт не дадут соврать), а вот в матчах с более конкуретными командами порой возникают проблемы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Боруссия непременно забивает во всех матчах нового сезоне на внутренней арене.

Бавария в Бундеслиге забивает не меньше двух голов за игру.

Дортмунд не побеждает Баварию с лета 2019-го года. В последних восьми очных встречах играла ставка «обе забьют».

Прогноз

Команды находятся примерно в равных игровых кондициях. Может не все идет так, как того хотят команды, но Бавария уже показывала в этом сезоне, что способна включаться когда того требует ситуация. Думаю и в этой игре гости имеют больше шансов на успех. Ставлю на победу Мюнхена с форой -1.

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