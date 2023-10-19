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Прогноз на матч Борнмут — Вулверхэмптон 21 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Борнмут - Вулверхэмптон прогноз
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 21 окт 2023, 10:00 Борнмут - Вулверхэмптон
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Англия, Bournemouth, Виталити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.01
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В матче девятого тура чемпионата Англии состоится встреча между "Борнмутом" и "Вулверхэмптоном". Команды сойдутся на поле 21 октября 2023 года.

Интересно, что хозяева поля еще пока не знают вкуса побед в новом сезоне.

"Борнмут"

Все, что смог добыть “Борнмут” в новом розыгрыше чемпионата Англии, это три ничейных результата.

В последних трех играх они потерпели поражение и по итогам первой части чемпионата крайне разочаровали фанатов. Многие надеются на то, что после перерыва на матчи сборные “вишни” все же смогут изменить свою игру. Если этого не случится, В"Борнмут" можно назвать одной из трех команд, которые должны будут покинуть Премьер-лигу в конце сезона.

"Вулверхэмптон"

Главное событие для “волков” в новом сезоне - домашняя победа на "Манчестер Сити", которая никак не улучшила их положение в турнирной таблице.

У команды восемь очков и они занимают четырнадцатое место. Сейчас они опережают зону вылета всего на четыре пункта, что в начале сезона можно считать довольно неплохим результатом.

В целом же, команда отличается стабильностью, но иногда есть провалы и в игре этой неплохой команды.

Прогноз на матч "Борнмут" – "Вулверхэмптон"

"Борнмут" пропускал минимум три гола в последних трех матчах. Кроме того, "Борнмуту" не удалось выиграть в последних 12 матчах.

Букмекеры верят в том, что хозяевам поля по силам прервать свою безвыигрышную серию и поэтому считают "Борнмут" фаворитами. Я же обращаю ваше внимание на тот факт, что обе команды неубедительны в атаке и мало забивают. Предлагаю рассмотреть ставку на исход тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.01.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 2.01
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100%
1хБет 5.00
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