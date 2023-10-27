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Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Борнмут - Бернли прогноз
Борнмут Борнмут
Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Борнмут - Бернли
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- : -
Англия, Bournemouth, Виталити
Бернли Бернли
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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В матче десятого тура чемпионата Англии состоится встреча «Борнмута» и «Бернли». Поединок пройдет 28 октября 2023 года.

«Борнмут»

У “вишен” далеко не лучший старт в новом сезоне. Да и прошлый сезон выдался для команды чем-то ужасным, так как они спаслись от вылета лишь в последнем туре.

Сейчас команда переживает неудачную серию из четырех поражений в последних турах АПЛ.

Такие ужасные результаты привели к тому, что “Борнмут” опустился на 19-е место в таблице и находится в зоне вылета. Теперь им нужно набирать очки против прямых конкурентов в борьбе за выживание.

«Бернли»

Новичок английской Премьер-лиги набрал только три очка за последние три матча АПЛ. После сложной виктории в игре с «Лутон Тауном» (2:1), команда потерпела поражения от «Челси» (1:4) и «Брентфорда» (0:3).

В настоящее время «Бернли» идет в зоне вылета - команда расположилась на 18-м месте в таблице.

Интересно, что в девяти встречах нового сезона на счету “Бернли” всего семь забитых голов. При этом команда пропустила 23 раза.

Статистика и прогноз на матч

«Бернли» уступил в восьми из последних 10 матчей АПЛ. При этом в восьми из последних 10 встреч этих команд было забито более 2.5 голов. В то же время «Борнмут» не выигрывал в последних 13 матчах АПЛ.

Мне кажется, что в этом матче команды способны на то, чтобы забить в ворота друг друга. Буду ставить на исход "Обе команды забьют - да" с коэффициентом 1.67.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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