EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года

Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Боавишта - Спортинг прогноз
Боавишта Боавишта
Примейра-лига Португалия Сегодня, 16:15 Боавишта - Спортинг
-
- : -
Португалия, Porto, Estadio do Bessa XXI
Спортинг Спортинг
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках девятого тура португальской Примейра-Лиги состоится матч между Боавиштой и Спортингом. Встреча пройдет на Эштадиу ду Бесса Секулу в Порту 30 октября. Начало игры запланировано на 21:15 по среднеевропейскому времени.

Боавишта

Клуб в свое время, в 2001-м году, добирался даже до чемпионского титула. Это был пик золотой эры «шахматных» конца прошлого и начала этого века. Но, как потом оказалось, во время скандального расследования, успехи во многом были основаны на коррупционной составляющей. В итоге команду выбрасывали во второй дивизион. Вернувшись оттуда довольно быстро, она уже не претендовала на высокие места, например, завершив прошлый сезон только девятой.

Тем неожиданнее ее нынешний рывок на старте. Уже в первом туре сенсационно обыграли 3:2 Бенфику, после чего добавились успехи с Портимоненсе и Эшторилом. И только Каза Пия, открыв счет, в итоге удержала ничью. После этого результаты немного ухудшились, однако Боавишта пока держит темп. После восьми туров команда идет на шестой строчке всего с одним поражением от Браги.

Спортинг

Новый сезон команда из Лиссабона на внутренней арене начала просто фантастически. В восьми матчах они победили семь раз и сыграли вничью один матч. При этом в этих играх нового сезона они забили 17 голов и пропустили всего 7.

В настоящее время Спортинг лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. На три очка меньше у Порту, в то время как Бенфика отстает на один балл. Нет сомнений в том, что Спортинг будет одним из кандидатов на борьбу за золотые медали по итогам сзеона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Боавишта на своем поле не уступает в девяти поединках кряду.
  • Спортинг на внутренней арене не знает поражений уже в 23-х матчах подряд.
  • Боавишта добилась победы над Спортингом лишь раз за последние 15 лет.

Прогноз

Однозначно фаворитом будут гости, которые не захотят терять лидирующие позиции в первенстве. Думаю, Спортингу по силам добиться победы в этой игре. Ставить буду на победу лиссабонского клуба с форой -1.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бешикташ - Газизехир Газиантеп Ф.К. прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года Бешикташ Коэф.: 1.89 Газизехир Газиантеп Ф.К. Рекомендуем MelBet
Эмполи - Аталанта прогноз Серия А Италия Сегодня, 13:30 Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года Эмполи Коэф.: 1.71 Аталанта Сделать ставку MelBet
Лацио - Фиорентина прогноз Серия А Италия Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года Лацио Коэф.: 1.76 Фиорентина Сделать ставку MelBet
Ковентри Сити - Вест Бромвич прогноз Чемпионшип Англия Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич 30 октября 2023 года Ковентри Сити Коэф.: 1.9 Вест Бромвич Рекомендуем MelBet
Гранада - Вильярреал прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года Гранада Коэф.: 2.15 Вильярреал Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:09 Это ужасно. Во Франции отреагировали на нападение фанатов на автобус Лиона Новости футбола Сегодня, 04:03 Лучшая игра сезона. Холанд мощно высказался о разгроме Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:53 Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию Новости хоккея Сегодня, 03:50 ВИДЕО. Результаты НХЛ: Эдмонтон победил в Классике наследия, девятое поражение Сан-Хосе Новости баскетбола Сегодня, 03:30 Результаты НБА: Денвер побеждает в третий раз подряд, Фила снова выиграла без Хардена Новости баскетбола Сегодня, 02:58 Легенда НБА стал четвертым спортсменом, активы которого оцениваются в 1 миллиард Новости футбола Сегодня, 02:21 Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А Новости футбола Сегодня, 02:15 Мбаппе нарвался на критику журналиста и ответил ему Новости футбола Сегодня, 02:08 Анчелотти удивлен игрой Беллингема и назвал его "ветераном" Новости автоспорта Вчера, 18:15 Ф1. Гран-при Мехико: Ферстаппен выиграл, Перес вылетел в первом повороте, Норрис - пятый
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Милуоки Бакс — Майами Хит 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Салернитана — Сампдория 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Штутгарт — Унион 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг 31 октября 2023 года