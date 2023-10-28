Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года

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В рамках девятого тура португальской Примейра-Лиги состоится матч между Боавиштой и Спортингом. Встреча пройдет на Эштадиу ду Бесса Секулу в Порту 30 октября. Начало игры запланировано на 21:15 по среднеевропейскому времени.

Боавишта

Клуб в свое время, в 2001-м году, добирался даже до чемпионского титула. Это был пик золотой эры «шахматных» конца прошлого и начала этого века. Но, как потом оказалось, во время скандального расследования, успехи во многом были основаны на коррупционной составляющей. В итоге команду выбрасывали во второй дивизион. Вернувшись оттуда довольно быстро, она уже не претендовала на высокие места, например, завершив прошлый сезон только девятой.

Тем неожиданнее ее нынешний рывок на старте. Уже в первом туре сенсационно обыграли 3:2 Бенфику, после чего добавились успехи с Портимоненсе и Эшторилом. И только Каза Пия, открыв счет, в итоге удержала ничью. После этого результаты немного ухудшились, однако Боавишта пока держит темп. После восьми туров команда идет на шестой строчке всего с одним поражением от Браги.

Спортинг

Новый сезон команда из Лиссабона на внутренней арене начала просто фантастически. В восьми матчах они победили семь раз и сыграли вничью один матч. При этом в этих играх нового сезона они забили 17 голов и пропустили всего 7.

В настоящее время Спортинг лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. На три очка меньше у Порту, в то время как Бенфика отстает на один балл. Нет сомнений в том, что Спортинг будет одним из кандидатов на борьбу за золотые медали по итогам сзеона.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Боавишта на своем поле не уступает в девяти поединках кряду.

Спортинг на внутренней арене не знает поражений уже в 23-х матчах подряд.

Боавишта добилась победы над Спортингом лишь раз за последние 15 лет.

Прогноз

Однозначно фаворитом будут гости, которые не захотят терять лидирующие позиции в первенстве. Думаю, Спортингу по силам добиться победы в этой игре. Ставить буду на победу лиссабонского клуба с форой -1.

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