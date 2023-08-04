Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.87 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В первом туре английского Чемпионшипа 5 августа состоится матч между «Блэкберном» и «Вест Бромвичем».

Блэкберн

В прошлом сезоне «Блэкберн» не смог выйти в плей-офф Чемпионшипа, хотя был очень близок к этому. Команда заняла седьмое место в лиге с 69 очками в 46 матчах, отстав от первой шестерки из-за худших дополнительных показателей.

Вест Бромвич

«Вест Бромвич» неудачно завершил чемпионат прошлого сезона, потерпев три поражения подряд, что не позволило им выйти в плей-офф.

В итоговой турнирной таблице они заняли девятое место в турнирной таблице, отстав от первой шестерки на три очка.

Статистика и история противостояния

Букмекеры не знают, какая из команд является фаворитом этой встречи. На победу хозяев поля установлена котировка 2.84, в то время как на победу гостей дают коэффициент 2.74.

В последних пяти очных встречах на поле «Блэкберна» проходила ставка “обе команды забьют”, в то же время «Блэкберн» не проигрывал в пяти из последних шести матчей чемпионата.

Что касается «Вест Бромвича», то эта команда проиграла три из четырех предыдущих матчей чемпионата.

Между собой команды провели 132 очных противостояния. 53 раза побеждали игроки Блэкберна, в то время как на счету Вест Бромвича 46 побед.

Прогноз на матч

Выбрать победителя в этой паре очень сложно, не исключено, что встреча вовсе завершится вничью. Мы же, опираясь на статистические данные, будем ставить на исход "обе команды забьют – да» с коэффициентом 1,87.

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