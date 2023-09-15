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В матче шестого тура английского Чемпионшипа Блэкберн на своем поле сыграет против самой слабой команды чемпионата Мидлсбро. Встреча пройдет 16 сентября.

Блэкберн

В данный момент середняк Чемпионшипа не изменяет традициям и занимает место в середине турнирной таблицы. Команда расположилась на 13-й строчке.

В пяти турах нового сезона Блэкберн два раза победил, два раза проиграл и один раз был ничейный результат. После пяти туров команда набрала семь баллов.

В целом же, выступления Блэкберна выглядят не самым лучшим образом. В домашнем матче против главного аутсайдера сезона команда должна показать, на что способна. Если не победить такого соперника, то можно потерять доверие со стороны болельщиков.

Мидлсбро

Гости входят в тройку команд, которые в новом сезоне еще не добыли ни одной победы. Сейчас в активе Мидлсбро одно очко и последнее место турнирной таблицы.

Команда проиграла четыре матча и лишь раз сыграла вничью. Интересно, что в пяти играх Мидлсбро забил всего три гола, что является также самым худшим показателем в чемпионате. Пропустили гости аж 11 раз.

Мидлсбро ведут борьбу за выживание в Чемпионшипе и пока они ее проигрывают. Не исключено, что Мидлсбро так и не сможет подняться выше последней строчки по итогам сезона.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются в выборе фаворита и считают, что в этой встрече будет много борьбы и мало забитых мячей. Я же считаю, что хозяева поля должны победить и буду делать ставку на это.

Беру победу первой команды с форой 0.

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