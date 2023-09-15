EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Блэкберн - Мидлсбро 16 сентября 2023 года

Прогноз на матч Блэкберн - Мидлсбро 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Блэкберн - Мидлсбро 16 сентября 2023 года
Блэкберн Блэкберн
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Блэкберн - Мидлсбро
-
- : -
Англия, Blackburn, Ewood Park
Мидлсбро Мидлсбро
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче шестого тура английского Чемпионшипа Блэкберн на своем поле сыграет против самой слабой команды чемпионата Мидлсбро. Встреча пройдет 16 сентября.

Блэкберн

В данный момент середняк Чемпионшипа не изменяет традициям и занимает место в середине турнирной таблицы. Команда расположилась на 13-й строчке.

В пяти турах нового сезона Блэкберн два раза победил, два раза проиграл и один раз был ничейный результат. После пяти туров команда набрала семь баллов.

В целом же, выступления Блэкберна выглядят не самым лучшим образом. В домашнем матче против главного аутсайдера сезона команда должна показать, на что способна. Если не победить такого соперника, то можно потерять доверие со стороны болельщиков.

Мидлсбро

Гости входят в тройку команд, которые в новом сезоне еще не добыли ни одной победы. Сейчас в активе Мидлсбро одно очко и последнее место турнирной таблицы.

Команда проиграла четыре матча и лишь раз сыграла вничью. Интересно, что в пяти играх Мидлсбро забил всего три гола, что является также самым худшим показателем в чемпионате. Пропустили гости аж 11 раз.

Мидлсбро ведут борьбу за выживание в Чемпионшипе и пока они ее проигрывают. Не исключено, что Мидлсбро так и не сможет подняться выше последней строчки по итогам сезона.

Прогноз на матч

Букмекеры затрудняются в выборе фаворита и считают, что в этой встрече будет много борьбы и мало забитых мячей. Я же считаю, что хозяева поля должны победить и буду делать ставку на это.

Беру победу первой команды с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.82
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Рияд 15 сентября 2023 года Про-лига Саудовская Аравия Сегодня, 14:00 Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Рияд 15 сентября 2023 года Аль-Хиляль Коэф.: 1.7 Эр-Рияд Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Халл Сити - Ковентри Сити 15 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Халл Сити - Ковентри Сити 15 сентября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.65 Ковентри Сити Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Саутгемптон - Лестер Сити 15 сентября 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Саутгемптон - Лестер Сити 15 сентября 2023 года Саутгемптон Коэф.: 2.1 Лестер Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Премьер-лига Англия 16 сен 2023, 07:30 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Вулверхэмптон Коэф.: 1.65 Ливерпуль Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Серия А Италия 16 сен 2023, 09:00 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Ювентус Коэф.: 2.12 Лацио Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:27 Де Йонг отказывается идти на понижение зарплаты Новости футбола Сегодня, 06:00 Франческо Тотти может вернуться в Рому Новости футбола Сегодня, 05:30 Неймар и Мбаппе больше не дружат в социальных сетях Новости футбола Сегодня, 05:17 Форвард Брентфорда Тони возвращается к тренировкам Новости футбола Сегодня, 05:00 Магуайр ответил на критику в свой адрес Новости футбола Сегодня, 04:30 Бавария определилась с заменой Тухелю Новости футбола Сегодня, 04:00 Громкий скандал в Реале: задержанным футболистам грозит 5 лет тюрьмы Новости футбола Сегодня, 03:30 Барселона нацелилась на 18-летнего бельгийского таланта Новости футбола Сегодня, 03:00 Появились новые детали скандала с допинг-тестом Погба Новости футбола Сегодня, 02:30 УЕФА начал расследование в отношении сборной Армении
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Аль-Хиляль - Аль-Рияд 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Халл Сити - Ковентри Сити 15 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Саутгемптон - Лестер Сити 15 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон - Ливерпуль 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Ювентус - Лацио 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Лейпциг - Аугсбург 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Фрайбург - Боруссия Дортмунд 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Блэкберн - Мидлсбро 16 сентября 2023 года Футбол 16 сен 2023 Прогноз на матч Бристоль Сити - Вест Бромвич 16 сентября 2023 года